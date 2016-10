Vor vier Wochen habe ich diese Kolumne mit einer Bemerkung über das zu Ende gehende christliche Abendland geschlossen. Ich möchte den Gedanken präzisieren. Die Rede von einem christlichen Abendland, in dem alles besser war, halte ich für Geschichtsklitterung. Das habe ich schon im Gymnasium begriffen. Was hat man sich vorzustellen? Bis Mitte 20. Jahrhundert haben grosse Teile der Bevölkerung Westeuropas in Armut und oft im Überlebenskampf ihr Dasein gefristet, wenige Adlige oder Bürgerliche konnten es sich besser gehen lassen. Früher hatte man meist keine Wahl, gab es weder Rede-, Meinungs-, Religionsfreiheit – und schon gar keine Mitbestimmung und Demokratie. Die da oben diktierten alles, auch Einheitsreligion und Konfession ihres, des Volkes. Mit dem, was wir heute als christliche Werte verstehen, Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden, geteilter Wohlstand, Nächstenliebe, hatte das wenig zu tun. Solches gab es in christlichen Familien, aber kaum in der Gesellschaft als ganze. War früher also alles besser?

Zu den Privilegien eines Landpfarramtes gehört es, für Seniorinnen und Senioren der Kirchgemeinde eine Ferienwoche durchführen zu dürfen. Das mache ich gern. Wer hat solch ein unverschämtes Glück? Ich darf mit total rund 2400 Jahren Lebenserfahrung und -geschichten in die Ferien. Da wird viel von früher berichtet, was es bedeutete, in den Dreissiger- und Vierzigerjahren aufzuwachsen: Ich erfahre Heldengeschichten und Bubenstreiche, für welche man heute kriminalisiert würde, Militärdienst-Erlebnisse, die mit jeder Erzählung blumiger werden.

Aber oft höre ich auch anderes: Von einer Zeit, als die Liebschaft eines katholischen Unterbaselbieter Burschen mit einem reformierten Oberbaselbieter Maitli noch eine Katastrophe war. Es wird erzählt, mit welch bescheidenen Optionen, so es überhaupt welche gab, die Kinder damals ins Leben gestartet sind – und trotzdem oder erst recht glücklich waren und wurden. Einige haben den Krieg als Jugendliche gar in Deutschland erlebt, mit Flucht und allen anderen Schrecken.

Das einheitlich christliche Abendland – mit all dem Schönen, was unsere Fantasie sich retrospektiv zusammenreimt – war eine mehr als zwiespältige Sache. Als Pfarrer stelle ich mir volle Kirchen vor, mit Menschen, die in Scharen kamen. Dabei herrschten bloss Sonntagsarbeitsverbot, Kirchenzwang, Sozialkontrolle, Mangel an alternativen Betätigungen, welche die Bänke – falls dem wirklich so war – füllten.

Wenn heute – unter Verweis auf früher «bessere» Verhältnisse – privilegierte wie auch nichtprivilegierte Menschen den Zustand unseres Landes, unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft beklagen, die grossartigen Werte, Leistungen und Werke der letzten 70 Jahre bloss schlechtreden, dann nervt das. Wenn gar Menschenrechte infrage gestellt und Sozialwerke als überholt bezeichnet werden. Besser höre man alten Menschen in unserm Land wieder mehr zu, wenn sie aus ihrer Kindheit und Jugend berichten.

Der Autor ist reformierter Pfarrer in Sissach.