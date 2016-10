Riehen, lass Dir eine solche Behandlung nicht gefallen!

Was für eine Frechheit! Guy Morin will, dass Riehener bei städtischen Vorlagen nicht mehr abstimmen. Darauf gibts nur eine Antwort.

Liebe Riehenerinnen und Riehener, mit Betrübnis lesen wir von den Methoden, mit denen Euch der grüne Stadtkönig Guy Morin in Knechtschaft nehmen möchte. Dies tarnt er als Aufforderung zur Nichteinmischung in Stadt-Interna. Diese Masche kennen wir auf dem Lande zur Genüge. Denkt daran, es waren die städtischen Patrizier, die die rebellischen Landgemeinden 1831 aus dem Kanton Basel warfen und damit die Kantonstrennung provozierten. Wie 1832 gibt es nur eine Antwort darauf: Verlasst den Kanton Basel-Stadt und schliesst Euch dem freiheitsliebenden Baselbiet an!

Hier bei uns ist es nämlich so, dass der Kanton bloss das Gefühl hat, die Gemeinden knechten zu können. In Wirklichkeit sind es die Gemeinden, die den Kanton vorführen. Inzwischen reicht bloss die Androhung einer Gemeindeinitiative, dass die Regierungsräte in Liestal in Schockstarre verfallen. Meistens jedenfalls. Und wenn die Gemeinden wirklich ihre Muskeln spielen lassen wollen, schliessen sie sich zu einer Planungsregion zusammen. In Eurem Fall wäre das die Plattform Leimental Plus . . . äh, nein, besser die Birsstadt . . . äh, oder doch die Landsgemeinde Laufental . . . na, egal, wir finden schon etwas Hübsches für Euch. Hauptsache, wir können die Stadt endlich mal so richtig in die Zange nehmen! Dass wir Euch nur wegen Eurer fetten Steuererträge wollen, ist übrigens ein bösartiges, vermutlich von Guy Morin gestreutes Gerücht.

Da wir ganz Schlaue sind, bieten wir den Städtern Birsfelden als Tauschobjekt an – inklusive Jürg Wiedemanns «Starke Schule»-Gang: Die können dann weiterhin so richtig Unordnung in die viel zu harmonische Basler Harmos-Umsetzung bringen. Deal?