Was braucht ein Polizist? Wenn er Kadermitglied ist, wahrscheinlich bald einen eigenen Privatwagen. Aber lassen wir das. Die Frage, was ein Polizist mitbringen sollte, stellt die Basler Polizei in ihrer neusten Rekrutierungskampagne. Wir lernen: Gefragt sind nicht die Kletterkünste und Netzspritzer von Spiderman, auch nicht die grünen Muskelberge von Hulk und schon gar nicht die Selbstverteidigungskünste von Catwoman.

Hoffentlich nicht. Denn bei den obengenannten Superhelden handelt es sich um einen unbeliebten Aussenseiter, ein unberechenbares Monster und eine Diebin. Gut also, sucht die Basler Polizei vernetzte Denker mit Sozialkompetenz und Motivation. Auch wenn sie sich nach den aktuellen Zwischenfällen im Korps eigentlich nichts sehnlicher wünschen sollte als den Gedächtnis-Löscher aus «Men in Black». (nla)