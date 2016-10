Es ist ein seltsames Schauspiel, das der Basellandschaftliche Kantonalschwingerverband abliefert. Er will zwar den grössten Sportanlass der Schweiz ins Birstal holen – diejenigen, die dafür ihr Land hergeben müssten, die Bauern in Aesch und Reinach, lässt er aber auflaufen. Sie machen in ihrer Verzweiflung das, was eigentlich der Verband tun sollte: Sie wenden sich an die Öffentlichkeit. Die Gegner des Schwingfests sehen sich bestätigt, die Opposition wächst. Der Traum der Kantonalschwinger, das «Eidgenössische» im Landkanton durchzuführen, droht früh zu platzen – und das haben sie sich selbst zuzuschreiben.

Was der Kantonalverband hingegen nicht versäumt hat: zu versuchen, sofort Politiker hinter sich zu scharen. So nimmt die Baselbieter Regierung eine zweifelhafte Rolle ein. Anfang August lud Regierungsrätin Monica Gschwind höchstpersönlich Umweltschützer nach Liestal. An einem runden Tisch sollten deren Bedenken gegenüber dem Anlass ausgeräumt werden. Ohne Erfolg.

Der Baselbieter Schwingerverband hat eine letzte Chance, damit die Chancen für das Aescher Schwingfest intakt bleiben. Er muss seine Geheimniskrämerei beenden und ab sofort transparent und umfassend über seine Pläne informieren. Nicht nur Politiker und den Kanton, sondern alle. Nur so kann er der wachsenden Opposition begegnen.

Schafft der Verband das nicht, so wird er wohl bald ein abschreckendes Beispiel abliefern. Dafür, wie man beim Planen eines Grossanlasses nicht vorgehen sollte.