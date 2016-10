Kleinliche Forderungen ohne politische Weitsicht

Der Beitrag der Baselbieter Polizei bei Heimspielen im Joggeli ist das Mindeste, was man von einem Partner erwarten kann.

Es gibt keine andere Institution, welche die Grenze zwischen Basel-Stadt und Baselland derart zum Verschwinden bringt wie der FCB. Oberbaselbieter Fussballfans fiebern schliesslich kein bisschen weniger mit als die Lokalpatrioten aus der Stadt mit dem Baslerstab auf den Arm tätowiert. Auch das Stadion könnte geografisch gesehen genauso gut zum Baselbiet zählen. Man darf folglich davon ausgehen, dass auch die unangenehmen Begleiterscheinungen – angefangen beim Verkehr bis hin zu Problemfans – ebenso auf die beiden Kantone verteilt sind.

Entsprechend wäre es nur gerecht, wenn sich die beiden Polizeikorps hälftig um die Sicherheit bei den Heimspielen kümmern würden. Faktisch sind aber jeweils überwiegend Einsatzkräfte aus Basel-Stadt im Einsatz. Die Baselbieter stellen jeweils genau 15 Mitarbeiter kostenfrei zur Verfügung. Das reicht nicht einmal, um den Verkehr zu regeln. Jeder weitere muss aus der Stadtkasse entschädigt werden. Unter dem Strich ein guter Deal für das Baselbiet.

Nun über ein paar zehntausend Franken diskutieren zu wollen, weil die Finanzen aus dem Gleichgewicht geraten sind, zeugt von wenig Weitsicht. Einerseits wird die oft bemühte Partnerschaft einmal mehr von Baselbieter Seite strapaziert. Andererseits wird damit auch die bewährte Zusammenarbeits-Vereinbarung zwischen der Stadt und dem FCB infrage gestellt. Der Klub hat sich darin bereit erklärt, sich mit einem Beitrag an den Sicherheitskosten zu beteiligen, welcher deutlich über dem liegt, was andere Klubs in der Schweiz zahlen. Nicht zu vergessen, dass durch diese Zusammenarbeit auch weitere Massnahmen wie etwa die Verschärfung des Hooligan-Konkordats gar nicht erst nötig wurden.