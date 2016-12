Am kommenden Sonntag, 18. Dezember, lohnt sich mal wieder ein Ausflug ins an Basel grenzende Saint-Louis. Jeden dritten Sonntag des Monats findet dort über das ganze Jahr ein Trödelmarkt statt, an dem nur Profis ihre Stände aufstellen dürfen – auf Französisch heisst das Brocante. Ausserdem gibt es im Museum «Fondation Fernet-Branca» eine Ausstellung des französischen Fotografen Thibaut Cuisset zu sehen, der seit 20 Jahren das ländliche Frankreich, darunter auch das Elsass, ablichtet.

Die monatliche Brocante von Saint-Louis ist im April 2013 mit damals 25 Ständen lanciert worden. Heute sind es laut Jean-Louis Alizier, der für die Stadt den Anlass betreut und organisiert, im Schnitt um die 60 Stände, bis zu 80 habe es auch schon gegeben. Der Anlass findet auf dem zentralen Place de l'Europe statt, wo am Samstag der wöchentliche Markt ist – den Wochenmarkt gibt es übrigens auch am 24. und 31. Dezember. Reicht der Platz nicht aus, ist es möglich, Stände auf ein nahes Parking zu verlegen.

Das Angebot ist breit und reicht von Nippes und altem Schmuck über Puppen, Geschirr und Gläser bis zu Möbeln. Von den Besuchern, unter ihnen auch Profis, kommen viele aus der Schweiz, insbesondere aus Basel. Saint-Louis ist ohne Auto mit dem Bus von der Schifflände oder auch mit dem Velo gut zu erreichen – allerdings fährt der Bus am Sonntag nur stündlich jeweils ab 8.30 Uhr zur halben Stunde. «Weil es so nahe liegt, kommen heute viele Schweizer, die früher ins weiter entfernte Belfort gefahren sind, wo jeden ersten Sonntag des Monats eine grössere Brocante stattfindet», berichtet Alizier. Der Trödelmarkt von Saint-Louis beginnt morgens um 7 Uhr und dauert normalerweise bis 12 Uhr. Diesen Sonntag, an dem in Saint-Louis die Geschäfte länger aufhaben, geht er ausnahmsweise bis 16 Uhr.

Das Museum öffnet um 13 Uhr. Für eine kulinarische Pause bietet sich zum Beispiel das «Restaurant de la Poste» an, das an der Ecke des Marktplatzes liegt und das ich wegen seines bisweilen etwas rauen und lauten, aber sehr authentischen Charmes schätze. Hier trifft sich Gott und die Welt.

Die Ausstellungsräume der «Fondation Fernet-Branca» zu bespielen, dürfte für jeden Fotografen ein Traum sein. 154 Landschaftsausnahmen aus 30 französischen Departements kann Cuisset in den zehn schlichten, aber grosszügigen Ausstellungsräumen im Erdgeschoss auf 1000 Quadratmetern zeigen. Städte sind mit Ausnahmen von kleineren oder mittleren nicht vertreten, auch die Berglandschaften Frankreichs fehlen ausser Korsika und der Ardèche. Laut Cuisset sind 75 Prozent seiner Landschaftsaufnahmen über Frankreich zu sehen – man bekommt also einen breiten Überblick über die grosse Vielfalt des Nachbarlandes.

Die menschenleeren Aufnahmen entfalten bisweilen eine eigentümliche Poesie, manche wirken allerdings auch kühl und abweisend. Das Elsass ist in einem grossen Raum mit zwölf Fotos aus dem Sundgau vertreten, eine Auftragsarbeit für die «Fondation Fernet Branca», bei der selbstredend mehr Fotos entstanden sind. Zu gut 30 gibt es einen Katalog.

Fondation Fernet-Branca, 2, Rue du Ballon, Saint-Louis, bis 12.2.17, Mi–Sa 13–18 Uhr, 25.12. und 1.1. geschlossen.