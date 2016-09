Das sich abzeichnende Kopf-an-Kopf-Rennen dürfte für eine hohe Wahlbeteiligung sorgen. Wirklich entscheidend wird aber die Mobilisation für den zweiten Wahlgang sein. Wenn die Bürgerlichen ihre drei unbestrittenen Schäfchen Lukas Engelberger (CVP) , Conradin Cramer (LDP) und Baschi Dürr (FDP) eingestallt haben, dürfte die Lust der Basis schwinden, für SVP-Nägelin nochmals die Mühe eines Ganges an die Urne auf sich zu nehmen. Auf der anderen Seite wäre ein Wessels, der nochmals antreten müsste, eine prima Lokomotive für Ackermann. Was unter dem Strich bedeuten würde, dass in der Regierung kräftemässig alles beim Alten bliebe – mit einem starken bürgerlichen Korrektiv im Grossen Rat.

Die Linke wird es in der nächsten Legislatur so oder so schwerer haben. Diese Voraussage gilt mindestens bis zur nächsten Umfrage, deren Ergebnisse rund zwei Wochen vor den Wahlen vom 23. Oktober wiederum exklusiv von bz und «Tageswoche» veröffentlicht werden.