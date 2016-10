Es ist paradox und ich habe das nie so recht verstanden: In den vielen Jahren, die ich im Elsass gelebt habe, ist mir immer die exzessive Küsserei beim Kommen und Verabschieden aufgefallen. Selbst, wenn man auf der Terrasse eines Cafés von sieben Personen nur eine oder zwei kannte, wurden zumindest alle Frauen mit zwei Wangenküssen begrüsst und auch verabschiedet – ganz egal, ob man nur drei Minuten blieb oder mehrere Stunden.

Gleichzeitig aber ist in Basel der Ausdruck geläufig, «sich auf Französisch verabschieden», wenn jemand heimlich, still und leise einen Anlass verlässt, ohne sich zu verabschieden. Die intensive Knutscherei und Verabschiederei, die ich in Frankreich erlebt habe, passt nicht zu dieser Redewendung. Bezeichnenderweise sagen die Franzosen für das gleiche Verhalten «filer à l'anglaise», auf die englische Art verschwinden, ohne sich bemerkbar zu machen.

Ich finde, das passt besser. Als ich in Mulhouse wohnte, habe ich eine Zeit lang englische Konversationsstunden genommen. John, mein Lehrer, war wegen der Liebe in Frankreich gelandet und die dort übliche Knutscherei war ihm ein Gräuel. Wenn er ein Fest verlassen hat, dann schnell und ohne Aufsehen zu erregen, eben «à l'anglaise».

«Sich auf Französisch verabschieden» sagt man übrigens auch in Deutschland. Im Nordosten wie in Berlin wird das Französisch zum «sich auf Polnisch verabschieden». Die Verhaltensweise, sich dünn zu machen, wird also dem jeweiligen Nachbarn unterstellt.

Im Dreiland ist mir ein weiterer Unterschied aufgefallen. Dass man sich in der Schweiz beim Anstossen so intensiv in die Augen schaut, habe ich erst lernen müssen. Das ist weder in Frankreich noch in Deutschland üblich – es sei denn, es handle sich um einen Flirt oder eine Liebesbeziehung, womit wir wieder beim Küssen wären. Weil die Anzahl in den drei Ländern nicht identisch ist, bleibt man manchmal in der Luft hängen. Während sich in der Schweiz die drei Wangenküsse zwischen Frauen sowie Frauen und Männern durchgesetzt haben, sind es im Elsass nur zwei. Man beginnt mit der jeweils rechten Wange und die Küsse landen in der Luft.

In Südbaden ist die Küsserei bei Einheimischen eher unüblich, aber ansonsten kann man in Deutschland auch auf eine Umarmung mit einem Kuss (unter engen Freunden und Freundinnen auch in der Schweiz) treffen. Die Wangenküsse würden eher von Zugezogenen vollzogen, berichtet mir ein badischer Kollege. Sie sehen, das Thema ist kompliziert und ich wage mich auf heikles Terrain, auch ohne auf Martina Bernasconis Wahlkampfkuss einzugehen.

In Frankreich kommt es zudem auf das Departement an, in dem jemand wohnt. Es gibt Varianten mit zwei, drei oder vier Küssen und im Internet findet man sogar Karten dazu. In der Bretagne sind es drei, im Süden eher mehr. Meine guten Männerfreunde im Elsass begrüsse ich mit zwei Wangenküssen, was in Deutschland und der Deutschschweiz nicht üblich ist. Meine jungen Kolleginnen finden, dass die drei Küsse sich in der Schweiz verlieren und vor allem noch in der Familie praktiziert werden.