Neulich habe ich mir einen Fauxpas erlaubt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon beim Schreiben ein wenig gezögert. In einer Reportage über die Kontrollen der deutschen Bundespolizei am Hiltalinger Zoll, bei der diese auch ins Tram steigt, habe ich geschrieben: «In einem ersten Durchgang gehen die Beamten von der ersten Tür beim Chauffeur, die dieser für sie geöffnet hat, von vorne nach hinten, um sich einen Überblick zu verschaffen.»

«Chauffeur» war natürlich falsch. Aber man lernt nie aus. Ein Leser schreibt mir: «Der Begriff ‹Chauffeur› stammt aus der Dampfmaschinenzeit und meint den Heizer. Da anfänglich auch die Automobile/Kraftwagen angeheizt werden mussten, übertrug sich der Begriff wohl auf die Autolenker/Kraftwagenlenker. In der Schweiz lenken Chauffeusen/Chauffeure Autos. Chauffeusen/Chauffeure der BVB lenken Autobusse.» Tatsächlich heisst es bei den BVB laut Medienstelle «Bus-Chauffeure».

Das mit den Heizern habe ich wirklich nicht gewusst. Wie heisst es denn nun richtig für die Herren und Damen, die die Trams durch die schöne Region Basel lenken? Ich zitiere noch einmal aus dem Mail des Lesers: «Die Trams werden von Wagenführerinnen/Wagenführern bewegt. Der Begriff Trampilotin/Trampilot, wie von den Verkehrsbetrieben in Zürich angewendet, scheint mir gar etwas zu hoch gegriffen …»

Tatsächlich haben die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) Ende 2013 ihre Tramchauffeusen und Tramführer in Trampilotinnen und -piloten umgetauft, da sich das klassische Berufsbild des Tramchauffeurs in den letzten Jahren stark verändert habe, wie der «Tagesanzeiger» damals schrieb. Jetzt sei es eine Mischung aus Pilot und Flight-Attendant. Der neue Begriff gilt noch, so der VBZ. Na ja.

Auch über Deutschland wusste mein Informant Bescheid. So heissen die Schweizer Chauffeure bei den deutschen Busgesellschaften Busfahrer oder Busfahrerin, die Strassenbahnen werden von Strassenbahnfahrern und Strassenbahnfahrerinnen gelenkt. Da sich der Leser sehr gut auskennt, schlug er auch noch verschiedene Begriffe dafür vor, ob ein Lokführer Reise- und Güterzüge lenkt oder sie nur rangiert oder zusammenstellt. Mir wird das zu technisch, und ich habe mir vorgenommen, es bei dem einfachen Lokführer oder Lokomotivführer zu belassen. Schliesslich hiess eines der Lieblingsbücher meiner Kindheit «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer».

Ich habe bei den Medienstellen nachgefragt und wollte wissen, ob sie mit der einfachen Bezeichnung «Lokführer» leben können. Mit Lokführer seien in der Schweiz auch die Bahnfans zufrieden, hiess es bei den SBB, und auch für die Deutsche Bahn ist es ok. Etwas soll ich hingegen auf gar keinen Fall machen, betonten die SBB: Den in Deutschland verwendeten «Zugführer» benutzen. «Dabei handelt es sich in der Schweiz um die uralte Berufsbezeichnung des heutigen Reisezugsbegleiters, der sich um die Fahrgäste und die Billettkontrolle kümmert.»

Für die technischen Kategorien der Lokführer und deren Zulassung sei zudem das Bundesamt für Verkehr (BAV) zuständig. Ich verzichte hier auf eine Zusammenfassung der 31-seitigen Broschüre zu dieser Frage und frage mich ernsthaft, ob ich dafür die Geschichte von Jim Knopf und Lukas noch einmal lesen soll.