Polizeioffiziere in Basel haben Dienstfahrzeuge, sofern sie auch Pikettdienste leisten müssen. Damit ist die Grundlage schon gelegt für zwei der grossen Debatten, die bei Privilegien für Staatsangestellte sofort auftauchen. Zum einen ist da die Neidgesellschaft. Innerhalb und ausserhalb der jeweiligen Dienststelle. Warum haben die da oben etwas, das ich nicht habe?

Diese Denkweise ist heikel, sie verschliesst sich oft den Realitäten. Ein Polizeioffizier muss bei grösseren Situationen in der Lage sein, rasch an den Ort des Geschehens zu gelangen. Er braucht ein Fahrzeug, das im Minimum mit einem Blaulicht und einem Funkgerät ausgerüstet ist, um seinen Job zu erledigen, wenn er Pikett hat.

Das bringt uns zur zweiten Ebene: Jene der Selbstbedienungsmentalität bei Privilegierten. Wenn man schon ein Dienstfahrzeug hat, darf man es dann auch mal privat benutzen? Und wenn Ja: wie oft? Muss man dann das Benzin selbst bezahlen? Ab wann muss das Fahrzeug als Lohnbestandteil versteuert werden?

Das sind die Fragen, die man sich vernünftigerweise stellen kann. Das Fahrzeug aber so zu wählen, dass es auch als Familienkutsche herhalten kann, es also explizit auf seine privaten Bedürfnisse auszurichten, das führt zu weit. Hier ist klar, die Beschaffung auf Staatskosten wird offensichtlich als Prämie angesehen, die dem Privatmann dienen soll. Auf den Piketteinsatz bei einer Gefahrenlage wird der Polizeioffizier seine Kinder wohl kaum mitnehmen.

Was aber auf einer übergeordneten Ebene Sorgen machen muss, ist die Tatsache, dass der Kanton Basel-Stadt immer wieder gegen seine eigenen Richtlinien verstösst, wenn es um diese und ähnliche Fragen geht. Dass in Vergessenheit gerät, dass es um Steuergelder geht, dass der Kanton kein privater Arbeitgeber ist. Die Dienstfahrzeuggeschichte hatten wir schon andernorts, nämlich bei den BVB. Die Debatte um das verbilligte Tanken der IWB-Angestellten ist noch dunkel in Erinnerung, genauso wie das 300 000-Franken-Abschiedsfest ihres ehemaligen Chefs.

Dieses muss immer wieder als Paradebeispiel herhalten. Denn der scheidende Chef, der sich auf einen Schimmel schwingt und die Halle hoch zu Ross verlässt – er steht sinnbildlich für eine Selbstwahrnehmung, die falscher nicht sein könnte. Wenn das ein Self-made-Millionär macht, ist es skurril. Wenn es ein Staatsangestellter tut, ist es völlig daneben.

Einmal hat der Kanton gnadenlos durchgegriffen und sich bis auf die Knochen blamiert: Als der damalige Chef des Sportamtes in Untersuchungshaft landete, weil er geschäftliches Material privat genutzt haben sollte. Was blieb am Ende übrig von den Vorwürfen? Auf einem Gerät, das zu Arbeitszwecken beschafft worden war, hatten die Kinder des Chefbeamten ein Pingu-Video geschaut. Kaum ein Grund für wochenlange Haft.

Es zeigt sich: Diese Debatten sind wichtig, aber sie müssen mit Fingerspitzengefühl geführt werden. Noch wichtiger aber ist, dass die Chefbeamten sich allfälliger Privilegien bewusst sind und den Bogen nicht überspannen. Denn sie stehen stellvertretend für den Kanton im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, für die sie arbeiten und von der sie entlöhnt werden. Als Hilfestellung braucht es klare Richtlinien und eine genaue Kontrolle. Das ist die Verantwortung der Politik.