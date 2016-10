«Da.» Zuerst kapiere ich nicht, dass ich gemeint bin. «Da», wiederholt er eindringlicher. Ich blicke von meiner Lektüre auf. Ein Mann mit gütigem Grossvatergesicht streckt mir seine Packung Papiertaschentücher entgegen. Deutsch kann er offenbar nicht, aber seine Gestik ist eindeutig: Er bietet sie mir an.

Oft wische ich die Brille ab und stecke das benutzte, aber noch nicht dreckige Taschentuch wieder ein. Oder man putzt sich die Nase, aber es ist kein Papierkorb in der Nähe. Also landet auch dieses Taschentuch in der Hosentasche. So habe ich also, ins Lesen vertieft, nebenbei in so einen schäbigen Occasionsfetzen geschneuzt. Und der gute, aber offenbar nicht begüterte Mann vis-à-vis bietet mir nun aus Mitgefühl ob meiner vermeintlichen Mangelsituation seine Taschentücher an.

Ich wehre ab. «Ich habe selbst welche.» Die sprachliche Verständigung klappt nicht. Er insistiert. Zum Beweis muss ich meine fast volle Taschentuchpackung hervorziehen. Erst da steckt er befriedigt die seine wieder weg. Radebrechend finde ich heraus, dass auch er zur Arbeit fährt. Mit Gesten macht er klar, dass er in der Bahnhofsreinigung arbeitet – ein typischer Job für «Masseneinwanderer», von denen es ja angeblich zu viele geben soll. Und die man ja nicht einbürgern will, wenn sie nicht «integriert» sind. Eingebürgert wird dieser empathische Mitmensch sicher nicht, denn indem er mir einfach ein Taschentuch anbietet, zeigt er, dass er sich noch nicht angepasst hat: Zumindest mit einem Schweizer ist mir dies nämlich noch nie passiert.