Mit der Herbstmesse verbinden mich nicht nur schöne Erinnerungen. Nein, der Trubel aus blinkenden Lichtern und dumpfen Charthits, unterbrochen nur von den verzerrten Stimmen der Marktschreier, war einst Schauplatz eines meiner grössten Verbrechen.

Ich war nicht so jung, wie es die Umstände vielleicht glauben lassen. Und ich wollte mir unbedingt einen Kindheitstraum erfüllen. Ich will keine entschuldigenden Umstände geltend machen, die Tat war keine bierschaumgeborene Wette. Obwohl man natürlich diesen so niederen Instinkt locker als einen Affekt darstellen könnte. Denn plötzlich überkam mich dieser Mut, Ungutes zu tun.

Ich handelte. Ich stach zu.

Danach rannte ich sofort weg. Ich muss eine kindliche Freude über das ganze Gesicht getragen haben. Der Standbetreiber rief mir hinterher, er war erbost, ausser sich. Und er rief

die Polizei. Eine fünfköpfige Patrouille griff mich auf. Nie hätte ich gedacht, dass man mir meine Schuld ansah. Ich dachte, ich hätte alle Beweise verschwinden lassen. Nun stand ich da, stammelte eine halbgare Entschuldigung. Ich nervös, der herbeigerufene Standbetreiber wutentbrannt, die Polizisten einigermassen belustigt.

700 Franken hätte ich zahlen sollen, ein stolzer Preis. Mein Verbrechen sei nicht nur für den Geschädigten ärgerlich, ich habe gegen kantonale Vorschriften verstossen. Ich hätte eine halbe Stadt vergiften können, wurde mir vorgeworfen. Ich willigte ein. Sehr schnell legte ich ein Geständnis ab.

Das beruhigte den Geschädigten, er zog seine Forderung zurück. Als ich weglief, fragte ich meine Freundin, wie die Polizisten wohl ausgerechnet mich als Sünder hatten ausmachen können. Sie lachte: Meine Mundwinkel waren noch immer Zeuge, dass ich meinen Finger in die flüssige Schokolade am Schoggi-Bananenstand getaucht hatte.