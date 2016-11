Das Enthüllen einer Gedenktafel in Basel für den vergessen gegangenen Humanisten Sebastian Castellio gibt mir Anlass, einmal generell die Bedeutung solcher Inschriften auf Stein oder Metall hervorzuheben. Dabei ist das gewiss keine Enthüllungsstory, denn Gedenktafeln sind praktisch jederzeit zugänglich, nur gehen wir meist achtlos an ihnen vorüber. Ein entsprechendes Buch von G. A. Wanner aus dem Jahr 1964 für Basel fehlt allerdings im Baselbiet. Bei uns übernehmen meist die Heimatkunden der Gemeinden diese verdienstvolle Aufgabe.

Hinter jedem Text und jeder bildlichen Darstellung verbirgt sich eine Geschichte über bedeutende Persönlichkeiten oder wichtige Ereignisse von früher. Aber die Vergangenheit ist nicht vorbei. Sie wirkt immer nach und bestimmt das jeweilige Zeitgeschehen mit. Gedenktafeln sind eine Art Gewissen unseres Erinnerungsvermögens und kleine Lichtblicke, die unseren Alltag erhellen und zum Verständnis einer oft unverständlich scheinenden Welt beitragen. Sie sind Spiegel für das in weiten Kreisen nur noch kümmerlich vorhandene Geschichtsbewusstsein.

Ich versuche, die Wichtigkeit von Gedenktafeln an drei Baselbieter Beispielen zu zeigen. In Aesch schlagen zwei solcher Inschriften quasi einen Bogen von den Anfängen unserer Zivilisation bis zum Heute. Die Tafel «Römische Reben im Klushof» zeigt, dass die Römer vor mehr als 1700 Jahren Weinreben nach Norden gebracht hatten. Die erste Fundstätte einer römischen Rebkultur nördlich der Alpen liegt im Klushof. Das Fliegerdenkmal beim Schlatthof wiederum erinnert an die Notlandung eines Bombers der 8. US Army Airforce im Oktober 1943. So verbindet sich das friedliche Bebauen des Bodens mit kriegerischen Ereignissen. Krieg und Frieden gehörten stets zu Europa.

Die dritte hier erwähnte Gedenktafel befindet sich an der Aussenmauer eines Anbaus der Liestaler Kaserne. Sie drückt den Dank der Ungarn-Flüchtlinge von 1956 aus. Genau in diesen Tagen vor 60 Jahren kamen Tausende in die Schweiz, wo sie von der Bevölkerung, auch im Baselbiet, freudig und hilfsbereit empfangen und willkommen geheissen wurden. Die Schweiz war damals empört wie selten ob der sowjetischen Panzer, und wir bekamen vorgezeigt, wie brutal das Streben nach Freiheit niedergewalzt werden kann.

Die Freiheit war nie eine Selbstläuferin. Um sie musste stets hart gerungen werden. Sie bleibt eine fragile, zarte und doch starke Lady, wie die Frau an deiner Seite, und die dich glücklich macht. Lady Liberty! Ein schöner Name. Niemals vergessen. So hiess doch eine Aktion aus jenen Tagen im November 1956. Mir scheint, für diese «Aktion niemals vergessen» sei es selber Herbst geworden. Sie ist leider in Vergessenheit geraten. Unser Gedächtnis kann die tägliche Flut von Nachrichten nicht mehr erfassen. Längst hat Erdogan begonnen, «Ungarn 56» nachzumachen. Unruhig stand ich vor der Kaserne bei der Tafel und dachte an die freie Schweiz. Sie, unsere unabhängige Heimat, muss wachsam sein und wehrhaft bleiben.