Normalerweise bin ich nicht jemand, welcher der Vergangenheit nachtrauert. Wenn ich mich aber wieder einmal nicht entscheiden kann, wünsche ich mich einige Jahre zurück. In eine Zeit, in der man einfach den Fernseher einschaltete und sich ansah, was gerade über den Bildschirm flimmerte.

Es ist schön, heute eine riesige Auswahl an Spielfilmen, Dokumentationen und Serien zu haben, die ständig und überall verfügbar sind. Gerade der amerikanische Streaming-Riese Netflix hat meine Sehgewohnheiten stark verändert. Kommt noch hinzu, dass es möglich ist, sich dank der Aufnahmefunktion eine gigantische digitale Videothek anzulegen. Und wenn es denn ein neuer Blockbuster sein soll, reichen wenige Klicks und der Streifen ist für wenig Geld gemietet.

Mit der Wahl hat – zumindest für mich – jedoch auch die Qual zugenommen. Das ausgebaute Angebot hat bei mir dazu geführt, dass auch meine Erwartungen an die Produktionen gestiegen sind. Es ist nicht selten, dass ich länger dafür brauche, mir einen Film auszusuchen, als ihn mir anschliessend anzuschauen. Ich habe mich schon häufig dabei ertappt, wie ich mich durch zahlreiche Listen klickte und dann letztlich doch nichts fand. Es kam sogar schon vor, dass ich es frustriert nach einer Weile ganz sein liess und einfach ins Bett ging.

Denn eines hat sich trotz deutlich grösserer Vielfalt nicht verändert: Das meiste, was produziert wird, ist Schrott.