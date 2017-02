Thomas Coraghessan Boyle sei hinausgegangen, heisst es in seinem Hotel in Stuttgart. Also suchen wir den erklärten Naturliebhaber im angrenzenden Schlossgarten. Er habe Fotos für seinen Twitteraccount gemacht, den er auf Geheiss seines Verlages eingerichtet habe, erklärt er, als er auftaucht. Dann schiesst er ein Bild der Fotografin und postet es gleichentags auf seinem Account. «It’s great fun. I love it», sagt er. Aber er folge niemandem. Und er lese auch nie die Tweets von anderen. «Ich mache nur mein Ding.» So ähnlich wie Trump also. Doch das dürfte das Einzige sein, was er mit dem amerikanischen Präsidenten teilt.

T. C. Boyle, Sie stammen aus einer Arbeiterfamilie, also müssten Sie eigentlich Trump unterstützen.

T. C. Boyle: Das musste ich schon in der Amtszeit von Nixon und Bush erklären. Alle engen Freunde in meiner Jugendzeit in New York waren jüdisch. Deren Eltern waren radikal links, sie waren Kommunisten und Anarchisten. Und das ist meine Politik. Sie ist das Gegenteil der politischen Überzeugungen meiner Eltern. Meine Eltern waren Republikaner. Aber sie waren gute Leute, die mir beigebracht hatten, jeden anzunehmen, was auch immer seine Überzeugung sein mochte. Meine Eltern waren nicht die typischen Leute, die heute für Trump stimmen würden.