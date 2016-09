Von der offenen Werkstatt zum «Best of»

Über viele Jahre gab die Ausstellung des Kunstkredits Basel-Stadt Einblick in laufende Verfahren: Alle Künstlerinnen und Künstler, die für einen Werkbeitrag in die engere Wahl gekommen waren, hatten ausgewählte Werke mehr oder weniger provisorisch präsentiert und zur Diskussion gestellt. Auf unterschiedlichen Stufen der Bearbeitung waren Skizzen und Modelle für Kunst- und Bau-Projekte einsehbar. Daneben stand eine Selektion von Zeichnungen, Fotografien, Plastiken oder Videos aus jenen Ateliers, welche die Kommission mit der Absicht eines Ankaufs für die Sammlung würdigte.

Mit solchem Wettbewerb unter Augenzeugenschaft ist es aus: Die Schau findet zentral in der Kunsthalle Basel statt, trägt eine kuratorische Handschrift und ist die Veröffentlichung zurückliegender Entscheidungen. Die Zitterpartie, die früher der Ankündigung der Juryentscheide vorausgegangen war, ist einer soliden Würdigung gewichen. Das heterogene Bild der «Basler Szene» macht nun einer Präsentation Platz, welche die Kunst ins beste Licht rückt.

Zaungäste der Geschichte

Und während die Ausstellung an Kriterien des überregionalen Kunstbetriebs Mass nimmt, bleibt sie verwurzelt in einem genuin baslerischen Ambiente: Das vierköpfige Team des Projektraums Deuxpiece, das die Auslegeordnung der Werke und Atelierankäufe betreute, hat das Aktuelle um ausgesuchte Werke aus der Kunstkreditsammlung ergänzt. Die Exponate historischer Malerei scheinen befreundet mit der heutigen Kunst, stellen leise die Frage nach Kontinuität und Unterschieden.

Gustav Stettlers grossformatiges Bild «Die Zeugen» gewinnt einen besonderen Status: Die 13 stummen Bürgerinnen und Bürger, die der Maler 1942 fürs Zivilstandsamt gefertigt hatte, sind Hintergrund der Performance, die Ariane Koch und Sarina Scheidegger für die zweiwöchige Laufzeit entwickelt haben: Täglich stösst eine Performerin, ein Performer hinzu, um dem stummen Gruppenbild schliesslich die Zeugenschaft von 13 Monologen zuzumuten.

Was Künstlerinnen und Künstler heute umtreibt, ist so wenig zu beschlagworten wie damals, als Walter Johannes Moeschlin seine wundersame Fischerszene in die Leinwand dachte, oder Meret Oppenheim ihre Wolken und Monde.

Aber die Information über Kunst hat sich markant verändert und wird bei Céline Manz zur Partitur einer anhaltenden künstlerischen Recherche. Wer ist Urheber, Urheberin von «Rythme sans fin», wenn Sonja Delaunay-Terk das Bild ihres Mannes postum als Schablonendruck verbreitete? Wenn es, durch ihre eigene restriktive Nachlassverwaltung geschützt, zur Vorlage wird einer händischen, subjektiven, uferlosen Vervielfältigung? Gezielt testet Manz die Verletzung des Urheberrechts, erprobt eine Autorschaft zwischen Aneignung und Recherche, sorgt dafür, dass Sonja Delaunays Erbe auch online Spuren zeichnet.