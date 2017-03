Und jetzt tourt das Künstlerduo mit Sitz in St.Gallen mit einem fliegenden Büro durch die Ostschweiz.

Quasi aus der Realität gesägt schwebt ein (gut gesicherter) Mann an einem Bürotisch auf dem Hebekran durch die Region.

Direktmarketing ganz direkt

Das Konzept entstand in Zusammenarbeit mit einem Unternehmer, der eine innovative Methode zur Kundenakquisition per Direktmarketing suchte. Und so überrascht der Verkäufer seine Geschäftspartner direkt am Bürofenster.

«Mit diesem Büro real unterwegs zu sein, macht für uns den Unterschied zu einer gängigen Werbeaktion», sagt Patrik Riklin.

«Artonomie»

«Wir platzieren Kunst dort, wo man sie nicht erwartet und so entstehen neue Wirklichkeiten», sagt Frank Riklin. «Wir gehen wortwörtlich über die Grenzen hinaus», ergänzt sein Bruder.

Die beiden haben für diesen Vorgang sogar einen neuen Begriff erschaffen. Frank Riklin: «Es ist eine Verschmelzung zwischen Kunst und Wirtschaft – wir nennen das Artonomie.» (smo)