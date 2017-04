Er schafft dadurch ein Spannungsfeld, in dem er sich erst über unsere Macken lustig macht, im nächsten Moment sich über diese Tatsachen ärgert, um dann am Ende wieder eine Pointe zu platzieren. Lyrik oder Humor? «Zum Glück gibt es ja beides», meint Laurin Buser. Wer seinen Auftritt sieht, stimmt ihm zu: Was gibt es Besseres, als Lyrik und Humor miteinander zu kombinieren? Buser findet dafür auch ein geeignetes Thema: den übertriebenen Handygebrauch unserer Gesellschaft.

Gesellschaftskritik auf der Bühne ist zwar alles andere als ein Novum. Doch Laurin Buser gelingt es, das Thema mittels seiner ungeheuren Kreativität zu beleben. Und wie! Wortspiele, Kopfkino, Dichten und Rappen – die Art und Weise, wie Buser das Wort beherrscht, ist beeindruckend.

«Elektrisch» ist bereits sein drittes Solo-Programm nach «Wunder.Welt.Wort.» und «Earth Shaking». Mit «nachtaktiv» präsentierte Buser 2014 seine erste EP. Ab Ende April tourt er mit dem deutschen Rapper «Samy Deluxe» durch Deutschland. Aufregung? «Ich verspüre grosse Vorfreude, natürlich. Wir touren im Nightliner von Halle zu Halle. Das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt», meint Buser zum bevorstehenden Abenteuer.

Aus einer Künstlerfamilie

Einen Plan B habe er nicht, sagt Buser. Diesen scheint er auch gar nicht zu gebrauchen. Bühnentalent liegt in der Familie. Vater Daniel Buser ist Musiker und Schauspieler, Mutter Dalit Bloch ist Regisseurin und Theaterpädagogin. Vielleicht einer der Gründe, warum Laurin Buser bereits mit jungen Jahren so viel Selbstvertrauen sowie eine enorme Professionalität auf die Bühne bringt. Der Wortakrobat kommentiert: «Ich denke, Inspiration ist die Konsequenz neuer gedanklicher Zusammenhänge. Ich versuche mein Leben so zu führen, dass dies immer wieder aufs Neue gelingt – und bei Durststrecken nicht zu sehr zu zweifeln.»

Laurin Buser «Elektrisch» am Sa, 8. April, 20.30, Nordportal Baden.