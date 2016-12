Was folgt, ist eine muntere Aneinanderreihung von Sketchen. Stellenweise erinnert das an einen Elternabend der Pfadi oder an einen bunten Abend im Klassenlager. Ein roter Faden durch das Programm? Höchstens knapp erahnbar. Er ist auch nicht nötig. Er würde vielleicht auch nur stören. Die Witze und Spässe von Divertimento müssen ohne Umwege übers Hirn direkt ins Zwerchfell knallen. Denken kann man dann morgen wieder. Muss man ja schliesslich sonst schon oft genug.

Es geht einiges schief

Die Humor-Raketen von Divertimento verfehlen ihre Wirkung beim Publikum nicht. Es wird zwei Stunden durchgelacht. Auch Fischer und Burkart lachen eigentlich ständig über ihre eigenen Witze. Sie geben sich keine Mühe, ihr Lachen zu verkneifen. Das gehört dazu. Das macht sympathisch. Vielleicht soll es aber auch einfach suggerieren: Da stehen ganz normale Menschen auf der Bühne. Menschen, die, wäre es im Leben ein bisschen anders gelaufen, jetzt selber im Publikum sitzen würden und die Pointen eines anderen Duos beklatschen würden.

Diese Nähe befeuern Divertimento auch mit dem Unperfekten ihrer Show. Immer mal wieder geht was schief (in Olten liegts angeblich am holprigen Boden). Dann laufen Burkart und Fischer zu Höchstform auf. Was daran tatsächlich ungewollt ist, sei jetzt mal dahingestellt. Nur so viel: Einige der Pannen passierten auch bei anderen Aufführungen exakt auf die gleiche Art. Zufälle gibts.

Im Prinzip ist das natürlich egal. Hauptsache, der Show nützts. Und das tuts. In rasantem Tempo witzeln Divertimento durch ihr Programm. Es gibt keine Pausen. Wenn sich Fischer und Burkart umziehen, läuft auf der Leinwand ein Einspieler. Es sind bekannte und neue Figuren aus dem Divertimento-Universum. Der Kiffer fehlt ebenso wenig wie die etwas abgehalfterte Lebefrau Ursula und der Rapper mit starkem Akzent.

Aber keine Angst: Das tut niemandem weh. Da werden Klischees überstrapaziert, aber ohne anzuecken. Böse gesagt sind die Gags belanglos, netter formuliert sind sie harmlos. Darüber kann der Stammtisch ebenso lachen, wie das Primarschulkind. Divertimento sind der Mittelstand des Humors. Da ist für alle etwas dabei, da kommen immer alle mit, da geht man nachher mit einem guten Gefühl nach Hause. Das ist nicht prollig-vulgär wie ein Mario Barth, aber auch weit weg vom schwarzen Humor einer Hazel Brugger. Vielleicht liegt darin auch das grosse Geheimnis von Divertimento: Sie wollen nichts sein, was sie nicht sind. Sie sind lustig. Punkt!

Viel Arbeit und Feinabstimmung

Damit bekommt man vielleicht keine Kabarett-Auszeichnung und auch keine Satiresendung beim SRF. Aber man füllt damit – ganz offensichtlich – locker Säle wie das Stadttheater in Olten. Und das unter anderem mit Sprüchen über Fürze und einer Tanzeinlage auf Inlineskates. Das soll mal einer nachmachen.

Es wäre aber deutlich zu einfach, Divertimento auf das Einfache zu reduzieren. Wie viel Arbeit und Feinabstimmung in ihren Witzchen steckt, merkt man am Ende des Programms. Als Jonny Fischer und Manuel Burkart fliessend zwischen den zuvor gespielten Figuren wechseln. Das ist richtig lustig und zeugt vom schauspielerischen Talent der beiden.

Nach dem grossen Lachen folgt das grosse Klatschen. Erst sitzend, dann stehend klatscht das Publikum Divertimento auf die Bühne und Fischer hält eine kleine, schöne Rede voller Demut und eins, zwei Witzchen. Dann ist fertig und das Publikum wird in die kalte Oltener Nacht hinaus spediert.

Bleibende Eindrücke? Nicht wirklich viele. Lustig wars. Viel mehr wollen Divertimento auch gar nicht.

Die aktuelle Tour von Divertimento dauert bis im Juni. Sämtliche Vorstellungen sind ausverkauft.