Die schlichte, unscheinbare Methodist Church von Langa bebt. Bis auf den letzten Platz sind die harten Kirchenbänke besetzt, und schon vor dem Beginn des Gottesdienstes im ältesten Township von Kapstadt erfüllen den Raum gewaltige Gospelgesangswogen, die einem Schauder der Ergriffenheit über den Körper jagen.

Der Mitteleuropäer wähnt sich inmitten eines Opernchors von Verdi oder Wagner – und doch sind es durch die Bank Laien, die sich hier, begleitet von rhythmisch-anfeuernden Trommelschlägen auf die Messe einstimmen. «Wir drücken unsere Emotionen einfach über den Gesang aus», entgegnet Bukelwa Velem.

Wie alle anderen Besucher hat sich auch die 35-Jährige für den sonntäglichen Kirchgang schick gemacht und setzt doch mit ihrem leuchtend gelben Rock mit den blauen Punkten nicht nur farblich Akzente: Die dunkelhäutige Südafrikanerin ist auch die einzige Profi-Sängerin in dem Gottesdienst – Velem singt seit 15 Jahren im Chor der Cape Town Opera (CTO). «Every Day is a good Day to give thanks unto the Lord…»

Keine zwei Steinwürfe entfernt indes beginnt jene Township-Welt, deren Alltagsbilder trist und düster sind: Aids, Kriminalität, Hunger und aus Kisten und Wellblech zusammengestückelte, windschiefe Baracken, in denen am Kap der guten Hoffnung noch immer rund eine Million Menschen hausen. Auch Velem war in solch einer «rauen Gegend» untergekommen, als sie 2002 nach Kapstadt zog.

Aufgewachsen in einem Dorf im Südosten der Republik, «wo jeder jeden kannte», hatte die junge Frau eigentlich Sozialarbeiterin werden wollen – «doch zum Studieren reichte das Geld nicht». So schlug sich die Teenagerin mit Gelegenheits- und Putzjobs durch – ihr einziger Lichtblick: die allabendliche Probe des Gemeindechors. «Das Singen habe ich schon seit Kindesbeinen geliebt, dort konnte ich alle Mühen und Frusterlebnisse des Tages vergessen.»

«Singen gehört dazu wie atmen»

Eine Sangesfreude, die tief verwurzelt ist in den Traditionen der zahlreichen Volksstämme des Landes. Zumal anders als in Europa die Überlieferungen nicht auf Schrift, sondern auf Sprache beruhen – oder eben dem Gesang: «Viele traditionelle Stücke beschäftigen sich mit den wichtigsten Dingen des Lebens von der Geburt bis zum Tod – singen gehört hier zum Leben wie das Atmen», sagt CTO-Intendant Michael Williams. Und der weisse Südafrikaner muss es wissen: Leitet der Mann doch Südafrikas einziges Opernhaus mit ganzjährigem Spielbetrieb seit dessen Gründung 1999.

Und bietet damit gerade jungen Menschen wie Velem auch die Chance zum sozialen Aufstieg: Ihr Chorleiter im Heimatdorf hatte dem Twen damals geraten, sich doch für die alljährlichen CTO-Auditions zu bewerben, ihre Grossmutter kratzte das Geld für die zweitägige Busfahrt nach Kapstadt zusammen – «und als dann der Brief mit der Zusage kam, haben wir beide vor Freude laut geschrien und meine Grossmutter hat die ganze Nacht gebetet und dem Herrn gedankt», erinnert sich die temperamentvolle Frau.

Seit 15 Jahren lebt die Sopranistin nun ihren «Traum», singt und schlüpft in Opernrollen oder geht mit den «African Angels» – wie die Chordamen und -herren im Volksmund genannt werden – international auf Tour mit berühmten Opernchören, Gospels und Traditionals wie jetzt in Basel.

Denn die sechs heimischen Produktionen pro Spielzeit allein vermögen die CTO-Kassen nicht zu füllen, staatliche Subventionen gibt es fast nur für die Jugendarbeit des Ensembles: «Durch ein Chorprojekt mit Mädchen und Jungen aus allen Schichten, aus den Townships wie von Privatschulen, nahmen die Jugendlichen auf einmal Kontakt zueinander auf», erinnert sich Matthew Wild, der künstlerische Leiter der CTO. «Manchmal kann es so einfach sein, die sozialen Grenzen einzureissen.»

So auch auf ihren Reisen durchs Land, wenn die Sänger selbst in den entlegensten Winkeln Schulen besuchen, um die Begeisterung für die Klassik und das Musiktheater zu entfachen. «Als wir ihnen erzählt haben, dass es unser Job ist zu singen und wir mit dem Chor und unserem Gesang die halbe Welt bereisen, hat das viele unglaublich motiviert», erzählt Velem.

Zumal es da ja dann auch noch ihr eigenes Idol gibt: Pretty Yende. Ihre ersten Auftritte hatte die schwarze Sopranistin einst in Kapstadt – heute wird sie an der Met in New York ebenso gefeiert wie an der Deutschen Oper in Berlin. «Seither weiss hier jedes Kind, dass man auch mit Gesang eine grosse Karriere machen kann.»

Die Unterschiede bleiben

Und doch wird es wohl kaum eine(r) von ihnen jemals in eine der Art Déco-Villen an der «Riviera» von Kapstadt schaffen. Nein, für viele der nichtweissen Einwohner ist die Arbeitslosigkeit das Hauptthema: Offiziell bei rund 26 Prozent liegt die inoffizielle Quote eher bei 35 Prozent, hat das südafrikanische Institut für Rassenbeziehungen schon vor einigen Jahren ermittelt, dass die Hälfte der jüngeren Menschen niemals in ihrem Leben einen Job finden wird.

Und wenn dann der Blick über die Baracken in den Townships mit ihren hunderttausenden Bewohnern wandert, wo handtuchschmale Toilettenkammern sich ausserhalb der Hütten aneinanderreihen und selbst in den Betonblocks des sozialen Wohnungsbaus Grossfamilien auf 28 Quadratmetern miteinander leben müssen, dann fällt es schwer, die Gedanken auf Verdi, Beethoven oder Wagner zu lenken. So wunderschön selbst von hier auch der Blick auf den majestätischen Tafelberg im Hintergrund sein mag.

Und doch ist es die Musik, die vielen Menschen Hoffnung gibt, die Begegnung mit der Klassik, die ihre Begeisterung weckt. Sei es beim Touristenführer Mario, dessen Vater ein grosser Fan des berühmten Tenors Mario Lanza war – «der häufigste Jungenname in meiner Generation ist Mario»; sei es bei der Inszenierung von Beethovens Freiheitsoper «Fidelio» auf Robben Island, dort, wo Nelson Mandela vom Apartheids-Regime weggesperrt war; oder auch bei den Werbetouren des Chors in Kapstadt selbst, wenn die Sänger mitten auf den Plätzen plötzlich eine Arie anstimmen – und die Umstehenden begeistert einfallen. Am Ende sei da das eine Band, das alle in Südafrika eine, weiss Velem: die Liebe zum Gesang. «Wir alle lieben Musik und singen selbst, wenn wir wütend sind und auf die Strasse gehen, um gegen die Regierung zu protestieren.»

Basel 22.4., Musical Theater, 20 Uhr, Karten 48 bis 88 Franken.