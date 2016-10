«Tunk ... Deeng ... Bnnnng ... Tsch.» So lässt sich der Sound der Musikmaschinen von Jean Tinguely beschreiben. Ein eigens kreiertes Computerprogramm tut das auch: In der neuen Ausstellung im Museum Tinguely ist in einer Wandprojektion zu sehen, welche Buchstaben der Computer findet, um den Raumklang zu verschriftlichen. Das geschieht in Echtzeit und ist immer wieder neu. Und der Computer hat recht: Tinguelys Musikmaschinen sind laut, sie scheppern, machen Krawall – und sind dabei herrlich anzusehen.

Erwachsene Besucherinnen und Besucher entdecken bei Tinguelys Objekten immer wieder ihren verborgenen Spieltrieb. Stehen hochaufmerksam vor den Maschinen, um dem Ablauf all der Räder und Bänder, die Befestigung all der Schüsseln und Töpfe, um den Klängen und Geräuschen auf die Schliche zu kommen. Wo stammt dieses «Plong» her? Wie kommt die Melodie zustande? Wo ist das rasselnde Instrument versteckt?

Tinguelys Musikmaschinen führen ihre Betrachter an der Nase herum: Kaum ist der Klang Realität, ist er schon wieder verschwunden. Die Motoren drehen sich weiter, die Bewegung ist kontinuierlich – doch die Klangereignisse sind stets überraschend, fremdartig, und nie vorhersehbar.

Aus Japan eingeschifft

Dabei hat Jean Tinguely gar keine Musikmaschinen gebaut – sondern Tonmischmaschinen. Das macht in seiner Kunstauffassung einen gewaltigen Unterschied: Tinguely wollte kein Komponist sein, der mit seinen Maschinen Musik produziert. Sondern er arbeitete mit Geräuschen, mit Klängen, die unsere Alltagsgegenstände hergeben. Die Gegenstände dazu hat er sehr bewusst zusammengesucht. In welcher Reihenfolge und Zusammensetzung die Klänge aber erscheinen, das überliess er stets dem Zufall. Und fordert uns damit stets aufs Neue heraus: Was ist eigentlich Musik? Was ist Harmonie? Kann man das Gewohnte auch anders denken, anders hören – eben so, wie Tinguely es tat?

Auch die Ausstellungsmacherinnen Annja Müller-Alsbach und Sandra Beate Reimann denken weiter. So ist nicht Tinguelys Wunsch, sondern eine ganz heutige kuratorische Entscheidung, dass alle vier «Méta-Harmonien» von Jean Tinguely stündlich zusammen erklingen – und einen ganz neuen, gewaltigen Krawall erzeugen. Zu exakt festgelegten Zeiten erklingen die Maschinen dann auch einzeln.

Doch die Chance, alle vier «Méta-Harmonien» – die Tinguely zwischen 1978 und 1985 baute, und die sich klanglich ganz unterschiedlich präsentieren – gemeinsam zu sehen, ist wohl eine einmalige, betonen die beiden Kuratorinnen. Denn nur zwei von ihnen sind auf Dauer in Basel. Eine ist in Wien zu Hause, eine andere wurde sogar vom japanischen Karuizawa aus eingeschifft. Da Tinguely dieses Auftragswerk einst in der Schweiz kreierte, bevor es nach Japan ging, ist diese Maschine schon von Anfang an für den Auf- und Abbau konzipiert.

Das Museum als Konzertsaal

Die Ausstellung wird von einem reichhaltigen Zusatzprogramm begleitet. Am Sonntag 23.10. ist Familientag; bei gutem Wetter wird die fahrbare Tonmischmaschine «Klamauk» im Solitude-Park ihre Runden drehen und Feuerwerk zünden. Aber auch das Martinu-Festival nutzt das Museum als Konzertort, und sogar György Ligetis berühmte «Sinfonie für 100 Metronome» wird im Museum aufgeführt (20.11., 15.00 Uhr). Ende November wird auch ein Katalog zur Ausstellung vorliegen. Darin werden alle Maschinen im Detail abgebildet – vielleicht kommen die Besucher ihrem Geheimnis dann noch ein Stückchen näher.

Musikmaschinen / Maschinenmusik Museum Tinguely, Paul Sacher-Anlage 1, Basel. Bis 22. Januar 2017. Informationen zum ausführlichen Begleitprogramm unter:

www.tinguely.ch