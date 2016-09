Alles beginnt mit einem Jutz. Von drinnen aus der engen, kahlen Holzhütte hinausgejodelt in die Walliser Bergwelt. Von einem Grüppchen Bergvolk, das eigensinnig ist. Das sich nichts sagen lassen will von den Gesetzen aus Bern, jenem Bern, das weit weg ist.

Das Bergvolk schützt ihn, den Guten, ihn, der den Armen Geld schenkt – und arm, das sind sie alle, irgendwie. Farinet heisst ihr Held, der Geld machen kann, das echter ist als das echte Geld. Das etwas Festes ist, in Zeiten, in denen alles andere nicht fest ist.

Und diesen Farinet, ihren Helden, hat die Regierung ins Gefängnis gesteckt, als sei er ein Dieb. Das Gegenteil sei er doch, da ist man sich in der Wirtshaushütte da oben in dem Walliser Bergdorf einig.

Doch die Kellnerin Joséphine, die Farinet verfallen ist und sich um ihn kümmert wie eine Glucke um ihr Kücken, sie weiss zu berichten: Farinet ist frei. Einfach herausspaziert aus dem Gefängnis, nach jahrelangem Feilen an den Gitterstäben.

Und nun steckt dieses Dorf im Dilemma: Die Landjäger durchsuchen jeden Winkel, suchen Farinet, den Falschgeld-Kriminellen. Wie können die Bewohner ihn schützen? Wie können sie ihre Eigenständigkeit bewahren und sein Geld weiter als Zahlungsmittel verwenden?

Die Berggipfel nicken

Freiheit hat ihren Preis, das ist in diesem Stück in jedem Augenblick zu spüren. Farinet, jener Held, der noch stärker als Wilhelm Tell für die so Schweiztypische Unabhängigkeit kämpfte, braucht die Freiheit wie die Luft zum Atmen. Sie treibt ihn hoch in die Berge, zu seinen besten Freunden, die ihm abends beim Sonnenuntergang zunicken, als wollten sie gutheissen, was er tut, gottgleich. Tag und Nacht arbeitet Farinet, entnimmt den Bergen aus ihrem Innersten das Gold, um es zu Münzen zu prägen und zu verschenken.

Doch diese Freiheit macht ihn zum Gefangenen des Systems, und einsam macht es ihn auch. Als er auf die Tochter des Gemeinderats trifft, Thérèse, jung, schön, von einer verführerischen Unschuld, da spürt er plötzlich eine Sehnsucht nach Haus und Schutz. Und an solchen Stellen, wenn etwas ausgesprochen wird, das nicht ausgesprochen werden soll, ist dieses Stück am stärksten.

Reto Finger hat nach dem gleichnamigen Roman von Charles-Ferdinand Ramuz – der heute die 200-Franken-Note ziert – die Theaterfassung erstellt, und seine Sprache ist manchmal herrlich eindeutig zweideutig. Etwa in jener Szene, in der Farinet Thérèse abermals aufsucht, vom Gartenzaun spricht, der herum ist um sie, von den Blumen, die in der gut befeuchteten Erde in den Rabatten stehen – und ihr einen geschossenen Hasen schenkt als Zeichen seiner männlichen Ehrerbietung.

Dass all dies oftmals wunderbar komisch und mit einer erdrückenden Eindringlichkeit daherkommt, ist der Regie von Nora Schlocker zu verdanken. Sie führt ihre Personen mit grosser, manchmal erdrückender Stringenz. Ihre Figuren kippen fast ins Verrückte; Thérèse (Leonie Merlin Young) zum Beispiel, die sich stumm und dumm ihren erwachenden Trieben hingibt.

Oder Joséphine (grossartig: Cathrin Störmer), die so sehr an Farinet klammert, dass sie ein Verbrechen begeht, um ihn zur gemeinsamen Flucht zu zwingen. Ihr bissiges Festkrallen an der Liebe ist fast schon eine eigene Heldengeschichte. Oder Farinet (Nicola Mastroberardino), der so mannstypisch zwischen den Gegensätzen Frau und Freiheit wankt.

Dass all dies in den Bergen spielt, jener rauen Gegenwelt, die denkbar weit entfernt ist von einer städtischen Bühne, zeigt Jessica Rockstroh mit erstaunlich sparsamen Mitteln: mit einer engen, urchigen Berghütte, die mitten auf der Bühne steht. Sie ist Dreh- und Angelpunkt in einer Dorfgemeinschaft, in der es keine Privatsphäre, wohl aber Intimität gibt. Und in der immer dann gesungen wird, wenn die Sprache versagt (Musik: Albrecht Dornauer).

Die Sache mit der Freiheit

Viel Jubel für einen Theaterabend voller Dringlichkeit, voller Tragik und voller überzogener Zeichnungen, voller komischer Figuren, die zum Lachen reizen wie zum Weinen. Für ein Stück, das in grosser Klarheit aufzeigt, dass es ein Weiss gibt neben dem Schwarz. Dass es die Liebe ohne Freiheit nicht geben kann und dass auch die Freiheit die Liebe nicht ersetzt. Dass Liebe eine Abhängigkeit ist, die ganz schnell unfrei macht, und auch zum Tode führen kann.

Und vor allem, dass es sich mit dem Geld ganz genauso verhält: Es macht frei und unfrei zugleich.

«Farinet oder Das falsche Geld» Schauspiel von Reto Finger nach dem Roman von Charles-Ferdinand Ramuz. Ab 14 Jahren. Theater Basel. Vorstellungen bis 22. 10. www.theater-basel.ch