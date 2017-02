Der Mann könne nicht geltend machen, dass die von der Stadt erteilte Erlaubnis zur Aufstellung des Kunstwerks ihn in seinen eigenen Rechten verletze, heisst es in dem Beschluss.

Das Kunstprojekt des Deutschsyrers Manaf Halbouni mit den drei senkrecht stehenden Buswracks erinnert an das zerstörte Aleppo und ein Bild aus der syrischen Stadt, das im März 2015 um die Welt ging. Im Ostteil der Stadt hatten damals Zivilisten Buswracks wie eine Mauer zum Schutz vor Scharfschützen aufgerichtet. Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem Dresdner Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und an die Zerstörung der Stadt durch alliierte Bomber am 13. Februar 1945.

Die Buswracks im vom Bürgerkrieg in Syrien zerstörten Aleppo – und das künstlerische Pendant in Dresden in Bildern: