Tiefe Verbundenheit

Manchmal ist die Zeit mit den Grosseltern nicht nur etwas Besonderes und Wertvolles, sondern auch ein grosses Abenteuer. In Mikael Engströms Kinderbuchreihe um Kaspar und seinen Grossvater, in der gerade der zweite Band erschienen ist, ist immer etwas los, von Alltagstrott keine Spur. Ihre Abenteuer brillieren dabei nicht nur mit klugem Humor, sondern zeugen auch von einer tiefen Verbundenheit der beiden Figuren.

Ein enges Band verbindet auch Jojo und seinen Opa in «Ein Schnurrbart erobert die Welt». Der Grossvater, der sonst immer ein richtiger Macher war, fällt nach dem Tod der Grossmutter in ein tiefes Loch und sitzt mit einem Mal nur noch vor seiner Zeitung, sodass sich der Enkel um ihn sorgt. Doch glücklicherweise findet der Opa bald ein neues Ziel, das er gemeinsam mit seinem Enkel verfolgen und verwirklichen kann: Er wird Schnurrbartweltmeister. Mit viel Gespür begleiten Michael Rohers Zeichnungen und Sarah Michaela Orlovskýs Text Grossvater und Enkel durch die Trauer auf dem Weg zurück in eine zugegeben nicht ganz normale Normalität.

Bewusst schräg und abgedreht geht es in Stefan Boonens und Melvins «Hier kommt Oma» zu. Das alljährliche Wochenende mit der rüstigen alten Dame, die sich um keine Regeln kümmert, ist das absolute Highlight im Kinderalltag. Hier werden der Fantasie keine Grenzen gesetzt und Konventionen einfach über Bord geworfen. Trotz skurrilem Humor, der Bild und Text auszeichnet, kommen aber auch hier die Gefühle nicht zu kurz. Selbst die verdrehte Oma schenkt Geborgenheit, macht Mut und ist offen für die Sorgen ihrer Enkel.

Gegen Ende der Zeit

Allzu oft sind es jedoch nicht mehr nur die Sorgen der Enkel, die im Vordergrund stehen, wenn die Grosseltern alt werden. Bücher wie «Wenn mein Mond deine Sonne wäre» oder «Auf meinem Rücken wächst ein Garten» nehmen behutsam das Thema Altersdemenz auf. Zeigen, was es bedeutet, wenn Grosseltern «nicht mehr alle Murmeln im Schälchen» haben und plötzlich selbst Fürsorge benötigen und Hilfe bei ganz einfachen Dingen brauchen, etwa dann, wenn sie über die Strasse wollen.

Beiden Büchern gelingt es dabei in Wort und Bild, sowohl die Tragweite des Älterwerdens und des Vergessens als auch die Gefühlswelt der Enkel einzufangen und nachvollziehbar zu machen. Selbst oder gerade dann, wenn Max in «Wenn deine Sonne mein Mond wäre» seinen Opa aus dem Altersheim entführt.