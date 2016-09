Musikenthusiasten. Ja, das sind sie, jene Angefressenen, die nach der ersten, fulminanten Ausgabe vom Festival Klangbasel im Jahr 2014 sagten: Ja, das machen wir noch einmal. Mit noch mehr Musikerinnen und Musikern aus der Stadt und aus der Region. Und mit Musik nonstop.

Damals seien sie ins kalte Wasser gesprungen, sagen die Co-Leiterinnen Benita Ortwein und Alexa Tepen, sowie Hans-Georg Hofmann, der Präsident des Vereins Klangbasel. Doch die Publikumsreaktionen waren so überwältigend positiv, und die Rückmeldungen der beteiligten Musikerinnen und Musiker so konstruktiv, dass man mit vielen neuen Ideen das Konzept habe verbessern können – am monatlichen Klangbasel-Stammtisch. Zwar finden noch immer unglaublich viele spannende Konzertveranstaltungen gleichzeitig statt — die Musikenthusiasten im Publikum haben also abermals die Qual der Wahl –, doch diesmal kommt das Festivalprogramm geordneter daher.

Twitter-Oper

Eine Festival-Route lädt zum Mitmachen ein, etwa zum Mitpolitisieren bei der «Grossen Koalition» in der Gare du Nord am Freitag um 20 Uhr, oder zum Mittwittern bei der «Twitter-Oper» am Samstag um 18 Uhr im Jazzcampus. Die Route zu besonderen Orten führt das Publikum in verschiedene Privatwohnungen oder ins Messe-Parkhaus. Und schliesslich ist der gesamte Sonntag für Familien reserviert, wo die Kleinsten zwischen Spielen, Lernen, Basteln und Ausprobieren wählen können. Wir haben hier einige Leckerbissen herausgegriffen, ein winziger Ausschnitt aus dem reichhaltigen Angebot.

Klangbasel: 23. bis 25.9., Basel.

Modenschau

Die Musik des Barocks ist üppig, keine Frage. Die Kleider jener Zeit waren es auch. Warum nicht einmal beides auf neue Art und Weise improvisieren? Das Barockensemble Musica Fiorita tut dies: In ihrem Programm spielen sie «Die vier Jahreszeiten» von Antonio Vivaldi – und begleiten damit eine Modenschau.

Gezeigt werden Arbeiten von Masterstudierenden der Kunstgewerbeschule, die den Modestil der Barockzeit ins Heute übersetzen – und Kleidung für alle vier Jahreszeiten entworfen haben.

Dazu gibt es Arien von Nicola Porpora und Georg Friedrich Händel, die eine kleine Geschichte erzählen. Die Solistinnen des Arien-Teils tragen ebenfalls Kostüme: Blumengewänder des bekannten italienischen Designers Daniel Tuzzato.