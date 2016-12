In der öffentlichen Wahrnehmung ist es ein blinder Fleck. Und gerade darum ist es umso bemerkenswerter: Die allermeisten der Flüchtenden, die aus den Krisengebieten im Nahen Osten oder in Afrika nach Europa unterwegs sind, brennen für die Demokratie. Sie bekennen sich zur Idee von Europa, zu Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, zu Meinungsfreiheit und Menschenrechten. Sie haben diese Ideale verinnerlicht – viel stärker als viele Menschen hierzulande. Es ist gerade nicht so, dass die Flüchtenden mit ihrer Kultur die demokratischen Ideale bedrohen. Sie fliehen weg von der Gewalt, Willkür und Zerstörung in ihrer Heimat. Aber sie fliehen auch hin, von Sehnsucht getrieben, in die Länder, in denen der Staat nicht gegen die eigene Bevölkerung kämpft. Wir in Europa dagegen sind eher dabei, die Offenheit der Gesellschaft zu verlieren. Nicht wegen der vermeintlichen Bedrohung von aussen, sondern wegen rechtspopulistischer Demagogie.

«Der europäische Traum ist der grösste Traum, den die heutige Generation geschenkt bekommen hat. Jetzt ist es erstmals Zeit, dass wir als Generation herausgefordert sind, diesen Traum zu verteidigen», sagte Carolin Emcke in der SRF-Sendung «Sternstunde Philosophie». Das war zu Beginn des Jahres. Unterdessen wurde Emcke, die in Philosophie promoviert und lange als Reporterin für das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» und für «Die Zeit» aus Kriegs- und Krisengebieten berichtet hat, der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels übergeben. Unterdessen hat die 49-Jährige auch ein neues Buch publiziert. Im Bücherschreiben verbindet sie die direkte Erfahrung der Reporterin mit der Theorie der Philosophin. Ihr Essay «Gegen den Hass» zielt auf das Thema der Stunde.

Eine Wortführerin geworden

Neu ist im Grunde wenig davon, was Emcke in dem Essay schreibt. Aber Carolin Emcke tritt mit einer Entschiedenheit für demokratische Werte und Menschlichkeit ein, die sie zur Wortführerin und zu einer der wichtigsten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum gemacht hat. Damit verkörpert sie allerdings auch das Problem ebendieser intellektuellen Linken: Sie vertritt eine moralisch-ethische Position, der aus dieser Ecke niemand widersprechen würde. Und wenn sie von der sozialen Konstruktion kollektiver Identitäten schreibt, von Zuschreibungen und dem unsichtbar oder monströs gewordenen «Anderen», tut sie es in einer Argumentation und in einer Sprache, die es kaum schaffen dürften, Leute aus anderen Lagern hinzuzugewinnen.

Interessant sind ihre präzise und feinfühlig beobachteten, genau analysierenden Erzählungen. Ihr 2013 erschienenes Buch «Weil es sagbar ist» handelt von den Geschichten von traumatisierten Menschen – Geschichten, wie sie auch die Weissrussin Swetlana Alexijewitsch in ihren Büchern aufzeichnet, die 2015 mit dem Nobelpreis geehrt wurde. Es geht um die Zeugenschaft, darum, diese Lebensgeschichten und Erfahrungen als Teil unserer Gesellschaft zu bergen – für Emcke die ethische Pflicht «der Ungeprügelten». «Schreibst du das auf!»: Menschen im Irak, im Gazastreifen, in Afghanistan oder Kosovo hatten sie immer wieder verzweifelt darum gebeten.

In ihrem jüngsten Buch führt Carolin Emcke zwei Geschichten an, die exemplarisch für die Verrohung und den Fremdenhass unserer Zeit stehen. Geschichten, die zugleich aufzeigen, wo und wie es möglich wäre, anders zu handeln. Die eine erzählt von der Attacke auf einen Flüchtlingsbus im deutschen Clausnitz im Februar dieses Jahres. Die andere von Eric Garner, einem Schwarzen, der 2014 in den USA im Würgegriff eines Polizisten erstickte. Emcke zeichnet nach, was sie auf gefilmten Sequenzen sieht. Sie lässt sich nicht von Empörung hinwegtragen. Sie beschreibt langsam, zerlegt den Hass, indem sie den Blick auf einzelne Personen und deren Handeln richtet: in der Gruppe derer, die Hassparolen skandieren, bei den Zuschauenden, bei den Polizisten. Und genauso schreibt sie auch über einzelne Flüchtlinge im Bus oder über eine freiwillige Helferin in der Unterkunft, wo die Flüchtenden hingebracht werden. Es ist dieser Blick auf das Individuum, der zeigt, wo und wie es möglich wäre, aus der Eskalation auszusteigen. Ein Blick, der Handlungen kritisiert, nicht aber die Personen und der damit die Möglichkeit offenlässt oder im besten Fall das Begehren weckt, anders zu handeln.

«Die Schwelle des Sagbaren hat sich verschoben», sagt Carolin Emcke. «Der Hass ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.» Fremdenfeindlichkeit werde heute mit Angst und Sorge «ummantelt». Angst und Sorge fungierten als «rhetorische Schutzschilde», denen unverhohlen rassistische Ressentiments nachgestellt würden. «Seit wann ist es zu einer Qualität geworden, einen Exhibitionismus der Kaltherzigkeit zu zelebrieren?», fragt sie.

Es ist die Frage, die viele umtreibt. Im ausgehenden Jahr folgten Schlag auf Schlag Hiobsbotschaften, die den Traum von einer liberalen, offenen Gesellschaft bröckeln lassen: das Votum der Briten für den Brexit, der Putschversuch in der Türkei mit der anschliessenden repressiven Eskalation, der Durchmarsch von Donald Trump, aber auch das Erstarken der Rechten in Ungarn und Polen, das Echo der AfD, des Front National und der SVP hierzulande – und, spiegelverkehrt, der radikalisierte Islamismus mit Attentaten in Würzburg, Nizza oder Rouen.

Fähigkeit zur Empathie

Carolin Emcke hält dem ein «Lob des Unreinen» entgegen. Ihre Aussage, Individualität, also Einzigartigkeit, lasse sich nur in der Verschiedenheit erfahren, ist ein schöner Gedanke. Und es berührt, wie sie die eigene Erfahrung als Frau, als offen Homosexuelle und als linke Intellektuelle mit einschliesst. Es war schon immer ihre Art zu schreiben, am deutlichsten in dem 2012 erschienenen Buch «Wie wir begehren», ihrem öffentlichen Coming-out. Ein Ansatz, der sie verletzlich macht und ihrer Position zusätzliche Dringlichkeit verleiht. Aber kann ein solches Bekenntnis zu Vielfalt dem rauen Gegenwind entgegenwirken?

Der moralische Standpunkt ist nicht anfechtbar. Die theoretische Herleitung wurde allerdings in den letzten rund fünfzig Jahren angelegt. Das Wissen darum ist bis in die Mitte der Gesellschaft gesickert – man denke etwa an «Diversity-Programme», die selbst in wirtschaftsnahen Unternehmen auf dem Papier stehen. Aber Menschlichkeit lässt sich nicht verordnen.

Aus dem vergangenen Jahr wirkt die Aussage der türkischen Bestsellerautorin Elif Shafak nach, die sich wie Carolin Emcke gegen Ab- und Ausgrenzungen starkmacht und sich für eine offene Gesellschaft ausspricht. Sie streicht die Bedeutung des Erzählens hervor: «Die Kunst, Geschichten zu erzählen, gründet auf Einfühlungsvermögen», sagt sie. Es gehe darum, die Geschichte aus der Sicht eines anderen zu verstehen. Wenn die Welt ihre Fähigkeit zur Empathie verliere, werde sie sich radikalisieren.

Ist die Theorie am Ende? Carolin Emcke steht für beides: Sie ist zum Aushängeschild einer moralischen Position geworden, die es zu behaupten gilt. Deswegen hat sie das Kulturteam zum Kopf des Jahres gewählt. Genauso steht sie aber auch für den Bedarf, neue, attraktive Argumente für diese Position zu finden. Und auch deshalb ist sie unser Kopf des Jahres. Es müssten solche sein, die die real-wirtschaftlichen Bedingungen der Globalisierungsverlierer und sozial Abgehängten mit einschliessen.