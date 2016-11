Grenzgänge: Fabrikculture

Der Besuch der FABRIKculture in Hegenheim bietet zunächst eine eindrückliche Perspektive auf Basels nordöstliche Stadtgrenze. Wenige Fahrrad-, noch weniger Autominuten von Luzernerring und Bachgraben entfernt, geht die dichte Besiedelung in Brachen, dann in weite Landschaft über. Ortspezifisch hat das Kuratoren-Duo Martina Siegwolf und Andreas Frick hier den Grenzgang aufgegriffen und unter dem Titel «Border-Crossing» Generationen, Sprachen und Mentalitäten aufgemischt. Es gibt – das zeigt sich rasch in dem durchs Sheddach gleichmässig einfallenden Licht – keine Bilder, Gegenstände und Ansichten mehr, in die sich nicht die ganze Welt schon irgendwie eingemischt hätte. Wo Eva Borner die Schlafplätze von Obdachlosen in Athen dokumentiert, wird Privates öffentlich und Öffentliches privat, die Musterung von Plakatwänden mutiert bittersüss zum Schmuck von dauerhaften Provisorien. Das Künstler-Duo Stoeckerselig hat in bunt gemusterte Teppiche einen Halbsatz hinterlegt, der den Zustand der Behausung regelrecht durchlöchert.

Allen Arbeiten in dieser Schau ist ein Weltbezug eingeschrieben, der die Nachbarschaften steigert. Noch die kleinste, eigenwillige Setzung scheint mit einer Frage nach Zusammenhängen untermalt. Das ist auch das Ergebnis einer anhaltenden Konzentration: Studierende der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW sowie Schülerinnen und Schüler haben sich über Wochen auf zeitgenössische Kunst eingelassen.

Auf einen Künstler hat Martina Siegwolf auf keinen Fall verzichten wollen: Dadi Wirz, 85, Künstler, Sammler, Weltreisender. Der Sohn des gebürtigen Basler Ethnologen Paul Wirz hat den Kuratoren nebst der Leihgabe von Zeichnungen, Reliefs und Objekten seine umfangreiche, unsystematische Sammlung an Erinnerungsgegenständen, Devotionalien und Souvenirs geöffnet. Was seine Habseligkeiten an privater und an Weltgeschichte auffächern, ist auf mehreren Ebenen lesbar. In der «Constellation itinérante» (wanderndes Sternbild) steht das Einzelne immer für mehr. Die Wanderung ist noch lange nicht am Ende. (izu)

Sujet: MIN Jisook ,»Invitation de Voyage»