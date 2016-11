Rafik Schami kam 1946 in Damaskus als Suheil Fadl zur Welt. Er studierte Chemie, Mathematik und Physik. 1971 flüchtete er vor dem Militärdienst aus Syrien. 1979 schloss er in Heidelberg sein Studium ab. 1978 erschien sein erstes Buch auf Deutsch. Seine Werke wurden in 29 Sprachen übersetzt.

Rafik Schami wird im Frühjahr kommenden Jahres in die Schweiz kommen, um Projekte der Hilfsorganisation «Schams» – zu Deutsch: die Sonne – (www.schams.org) im Libanon und in der Türkei vorzustellen. Die Hilfsorganisation unterstützt und fördert syrische Kinder und Jugendliche. Der syrische Dichter spricht am 29. 3. 2017 in Zürich, am 30. 3. in Basel, 31. 3. in Olten, 1. 4. in Bern und am 2. 4. 2017 in Affoltern.