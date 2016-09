Nach dem Sommer richtet das Musée de l'Elysée seinen Blick nach Osten, wie die Direktorin Tatyana Franck in ihrer Ankündigung schreibt. Erstmals in der Schweiz zu sehen sind Werke von Wojciech Zamecznik. Rund 200 Exponate umfasst die Ausstellung: unter anderem Fotografien, Plakate, Plattencovers, Bücher und Filme.

Mit der Ausstellung Martin Kollar betreibt das Elysée - so Franck - Kunstförderung. "Provisional Arrangement" heisst das Projekt, mit dem der 1971 geborene Slowake 2014 den Prix Elysée gewann. Das Museum war aber so überzeugt von der Qualität dieses Projekts, dass es nun auch noch in einer Ausstellung gewürdigt wird.