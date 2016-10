Ist der neue Superheldenfilm «Doctor Strange» rassistisch? Diesen Vorwurf mussten sich seine Macher im Vorfeld gefallen lassen. Der Hintergrund: Die Rolle des mystischen Ancient One — im Original-Comic von 1963 ein tibetanischer Mönch — wurde nicht mit einem asiatischen Darsteller besetzt, sondern mit der Europäerin Tilda Swinton. In Zeiten, in denen Hollywood für die fehlende ethnische Vielfalt in seinen Filmen sowieso schon auf der Anklagebank sitzt, ein absolutes No-Go.

Die mediale Schelte zielte vor allem auf «Doctor Strange»-Regisseur und Drehbuchautor Scott Derrickson. Im Gespräch mit der «Nordwestschweiz» entgegnet dieser: «Die Frage nach der fehlenden ethnischen Vielfalt nehme ich sehr ernst.» Der 39-jährige Amerikaner unterrichtet an einer US-Universität Geschichte des asiatischen Kinos und sagt, ihm sei nur zu bewusst, wie schlecht Asiaten in Hollywoodfilmen wegkommen: «Sie werden auf der Leinwand stereotypisiert oder übergangen und von Weissen gespielt.»

Regisseur wollte «echte» Frau

Dass er die Comicfigur für seinen Kinofilm umgeschrieben und Tilda Swinton gecastet hat, erklärt Derrickson so: «Schauen Sie sich den Ancient One im ‹Doctor Strange›-Comicbuch mal genau an, er ist eine rassistische Figur, ein 60er-Jahre-Stereotyp: der alte Asiate, der nur dazu da ist, dem Helden aus dem Westen die Tür zu öffnen.»