«Wir haben nur Wörter», bekannte der amerikanische Kurzgeschichtenautor Raymond Carver einmal mit Blick auf den subtilen Umgang mit der Sprache im Hinblick auf das Verfassen einer Short Story. «Also sollten es im Bestfall die richtigen sein!»

Carver, nach Ernest Hemingway und Donald Barthelme der wohl einflussreichste Kurzgeschichtenautor Amerikas der letzten fünfzig Jahre, demonstriert im Rahmen seiner auf das Wesentlichste heruntergeschälten Erzähltexte eindrucksvoll, welch beglückende Resultate die Konzentration auf die sogenannten «richtigen» Wörter zeitigen kann.

Sein Minimalismus wurde stilbildend – und schlug ganze Generationen nachfolgender Kurzgeschichtenschreiber und -schreiberinnen in seinen Bann. Denn eingefangen im engen, bewusst scharf begrenzten Ausschnitt seiner Sprache bekamen die von ihm Porträtierten – in der Regel Durchschnittsamerikaner mit Durchschnittsleben und ebensolchen Problemen — plötzlich etwas Bizarres, ja, Alienhaftes in der Art, wie ihr blossgestelltes Normal-Sein mit einem Mal erschien, nämlich monströs und nicht selten erschreckend.

Auch die 1971 im ungarischen Sopron geborene, seit vielen Jahren in Berlin lebende und für ihre Erzählungen und Romane viel gelobte Terezia Mora hat sich nun literarisch besagter «Aliens» angenommen — und ihnen einen Band mit elf Erzählungen gewidmet. Dieser trägt den Titel «Die Liebe unter Aliens» und wirft interessante Schlaglichter auf das Treiben jener von ihr im Alltag ausgemachten «Ausserirdischen», die sich oft so ganz anders und nicht selten irrational durch das bewegen, was sie ihr Leben nennen.

Da ist der sogenannte «Marathonmann» und passionierte Langstreckenläufer Hellmut, der in der Auftaktgeschichte «Fisch schwimmt, Vogel fliegt» ruhelos kreuz und quer durch die urbanen Weiten Berlins einem Dieb nachjagt, um sich seinen Beutel wieder zu holen, den ihm der junge Mann kurz zuvor entrissen hat.

Und so hetzen Hellmut und der Leser – von Mora in Form von zwanzig langen Buchseiten dazu verurteilt – durch die Schluchten, auf nichts anderes bedacht als darauf, den Dieb zu stellen und Hellmut wieder in den Besitz seines Beutels zu bringen. Bis Hellmut schliesslich völlig unterzuckert in seiner Kneipe strandet, zwei volle Gläser trüben Leitungswassers herunterstürzt und ein Joghurt verschlingt – und sodann vor den Augen eines Freundes und denen des Lesers kollabiert.

Wortreiche Ausbruchsversuche

Überhaupt sind Moras Figuren ständig unterwegs – ruhelos auf der Suche nach dem noch uneingelösten Glücksversprechen, das ihrem Leben doch irgendwo eingeschrieben sein muss – tatsächlich anzukommen aber gelingt ihnen nicht. So bleiben sie versprengte Suchende, Davonläufer. Wesen wie die dauerkiffenden Tim und Sandy in der Titelgeschichte, für die schon der leise Versuch, eine Zeit lang aus dem ihnen scheinbar beklemmend vorgezeichneten Alltag auszubrechen, zu einer Geschichte des Selbstverlusts wird: Sandy verschwindet spurlos – und mit ihr Tims Träume von einer Zukunft mit ihr.

Und auch der seit Jahren von seiner Frau getrennt lebende Sanitäter Tom fügt sich passgenau in Moras Wimmelbild der Ruhelosigkeit und des sich verzweifelten Sehnens ein. Seine viel zu kurzen, löchrigen Nächte schlägt er sich mit Noteinsätzen um die Ohren, und das Einzige, was ihn bei der Stange hält, sind die Wochenenden mit seinem kleinen Sohn. «Ich lese viel» heisst es einmal lapidar über Tom. «Den Rest der Zeit sehne ich mich nach ihm.»

Raymond Carver war es bis zuletzt nicht müde, sein Credo von der Konzentration auf die «richtigen» Wörter zu propagieren – getreu seinem älteren Motto: «In einer Kurzgeschichte zählt jedes Wort.» Bei Terezia Mora sind es deren leider häufig zu viele – und zu selten die «richtigen». Schade eigentlich. Denn immer wieder finden sich im Gras ihrer allzu wild wuchernden Texte Perlen: kleine, scheinbar einfache Sätze, die wie hingetuscht erscheinen – und plötzlich sekundenlang jenen magischen Zauber entfalten, zu dem diese Autorin in ihren besten, «richtigen» Momenten durchaus in der Lage ist.