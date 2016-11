Was London immer neu wie unter Zwang hervorstiess, war «Gelebte Literatur», nämlich mit den eigenen Erfahrungen abgegoltene Geschichten und Romane. Sein Credo als Schreiber wie Mensch hatte er einmal so beschrieben: «Ich wusste, dass kein Pferd in Oklahoma so viele Stunden täglich zu arbeiten hatte wie ich. Aber das war das Leben: arbeitsam, nackt und roh, wild und frei – das einzige Leben.»

Und tatsächlich bestechen seine Romane und Storys bis heute durch diesen immer fühlbaren Anspruch des Authentischen, Echten, Lebenssatten. London lebte, was er schrieb. Er war jener finster-charismatische «Seewolf» Wolf Larson, der an Bord der «Ghost» seinen finsteren Exerzitien frönt auf seinem vorgezeichneten Weg in den Untergang. Er war jener ungehobelte, ungebildete «Martin Eden», in dessen Aufstiegsfama vom Autodidakten zum gefeierten Schriftsteller sich seine eigenen einstigen Träume literarisch materialisierten. Und er steckte in all jenen vom Goldrausch geblendeten und vom Ruf der Wildnis verführten Alkoholikern, die ihr Glück mal auf den Rücken der über die Schienensträngen dahinjagenden Eisenbahnen suchten, mal in den Delirien der Liebe oder der Einsamkeit.

«Durch die Öde gegangen»

London schrieb Sätze, an denen die krustigen Rückstände des Lebens kleben, er, der sich als Austernräuber, Zeitungsverkäufer, Matrose, Fabrikarbeiter, Robbenjäger oder Railroad-Tramp durchschlug auf seinem Weg in den Olymp der zeitgenössischen US-Literatur jener Jahre. «Ich bin durch die Öde von 16 bis 20 Jahren gegangen und durch die Langweile und die Blasiertheit und allererbärmlichste Öde von 25 bis 30», schrieb er später im Rückblick. «Und ich gehe meinen Weg weiter.»

Doch er schien, da er dies bekannte, das Ende seines Weges, der von da an noch zehn Jahre währen sollte, bereits vor sich gesehen zu haben. Auch wenn er rastlos blieb. Doch in jenen eher traurigen Tagen müssen ihm seine grossen Erfolge wie «Der Seewolf» (1904), «Wolfsblut» (1905), «Martin Eden» (1909) oder seine «Südseegeschichten» von 1911 bereits wie schöne, weggerückte Träume aus einem anderen, erfüllteren Leben vorgekommen sein.

Denn der Mann, der einst als Junge 16 Stunden am Tag in einer Konservenfabrik arbeitete und jede freie Minute in Bibliotheken zubrachte, wo er Longfellow, Shelley, Swinburne und Marx und Thoreau sowie Nietzsche las, in seinem unersättlichen Hunger nach Wissen, hatte am Ende offenbar alle Geschichten gekannt – und war ihrer überdrüssig geworden. So ging die Geschichte des Mannes, der einst seines eigenen Glückes Schmied war, an jenem 22. November zu Ende, als London die mit Morphium und Atropin-Sulfat gefüllten Phiolen öffnete – und der «Sohn der Wölfin», in deren Gestalt sich der Tod verbarg, ihrem Ruf folgte.

Aussenseiter unter den Literaten

«Aber was gilt Jack London als Schriftsteller heute?», fragte sich der deutsche Schriftsteller Wolfgang Koeppen schon 1976, um sich postwendend selbst die Antwort auf seine Frage zu geben: «Im literarischen Gespräch ist er nicht. Es gibt keinen Kollegen, der sich auf Jack London beriefe. Und auch die amerikanischen Literaturgeschichten erwähnen ihn nur am Rande. Und zum amerikanischen Parnass, zu Hawthorne, E.A. Poe, Stephen Crane und Melville zählt man Jack London auch nicht.»

Mag sein, dass Koeppens einstige Kategorisierung Londons auch heute noch zutrifft – und der Mann aus San Francisco literarisch gesehen tatsächlich nicht an die Faulkner, Hemingway oder F. Scott Fitzgerald heranreicht. Gleichwohl aber ist ihm in all den Jahren und Jahrzehnten wiederkehrend das gelungen, was kein Hemingway und auch kein Fitzgerald mit seinen Romanen und Storys zu vollbringen vermochte, nämlich immer neue Generationen heranwachsender Leser anhaltend mit den wunderbar erregenden Bazillen des Fernwehs und der Abenteuerlust zu infizieren.

Jack Londons Welt war die vom Geruch des Alkohols durchwehte Welt der Männer, des Kampfes, der Abenteuer, des Leidens und des Sterbens. Davon handeln seine Bücher. Als die Kunde seines Todes die Runde machte, trauerte Amerika, als wenn es seinen besten Präsidenten verloren hätte. Sein Biograf Irving Stone fasste das «Phänomen London» abschliessend so zusammen: «Er war ein Berg von Leben!»

Wenn auch von fern, so lockt seine machtvolle Grösse doch unverändert.