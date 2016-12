Erste westliche Band in China

Michael, der mit wahren Namen Georgios Kyriacos Panagiotou hiess, kam im Juni 1963 als Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Vaters in London zur Welt. Erste Erfolge feierte er mit dem Duo Wham!, das er gemeinsam mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley gründete. Zuvor machte er in der Londoner U-Bahn Musik.

Zu ihren Hits zählen bis heute "Last Christmas" sowie "Wake Me Up Before You Go-Go". Das Duo verkörperte mit seinem draufgängerischen Stil den Geist der 80er Jahre. 1985 durfte "Wham!" als erste westliche Band ein Konzert in China geben.

1987 startete Michael eine Solokarriere und landete gleich mit seinem ersten Album "Faith" einen Hit. Die gleichnamige Single verkaufte sich millionenfach. Es brauchte drei Jahre, bis er mit "Listen Without Prejudice Vol. 1" sein nächstes Album produzierte.