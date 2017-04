Dresden – Baden. So lautete die Fahrroute der Deutschen Theatergruppe „Cie. Freaks und Fremde“ gestern donnerstags. Der Alien ist in Baden gelandet und bereit für die drei Schweizer Vorstellungen, zwei in Baden und eine in Aarau. David Bowie räumte der Alien-Figur eine besondere Rolle ein, denn sie taucht in seinen Werken immer wieder auf. Er repräsentiert das Fremde, das auf die Erde kommt. Gleichzeitig sind aber auch die Menschen fremd für ihn. Im Minutentakt wechseln die Schauspieler im Stück die Perspektive. Ein philophisches Thema, das an Aktualität kaum zu überbieten ist.

Doch das Stück soll nicht Propaganda sein, keine Botschaft, die vermittelt werden soll, sondern nur beobachten. „Mit einem Stück kreiere ich eine Welt, die verschiedene Seiten zeigt. Die Freude an diskursiven, sinnlichen Wahrnehmungen. Das man sich an Bildern, Tönen und guten Körpern erfreuen kann“, sagt Schauspieler Heiki Ikkola gegenüber der "Aargauer Zeitung".

Dies geschieht durch die Figur des Aliens. Die einmal sogar von David Bowie selbst gespielt wurde, in „Der Mann der vom Himmel fiel“. Ikkola meint dazu: „Ich hab manchmal als Künstler selbst das Gefühl, dass ich wie ein Fremder auf die Welt schaue und die Umgebung analysiere. Gleichzeitig stellt für viele dieses Fremde eine enorme Bedrohung dar.“