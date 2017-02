Unter dem Titel «The Netherlands second» buhlte das Land um die Gunst von US-Präsident Donald Trump. Denn dessen Motto ist gemäss seiner ersten Rede: «America first.»

Dies inspirierte Satiriker in ganz Europa. Unter dem Motto «Every Second Counts» rief der Deutsche Jan Böhmermann die Late-Night-Formate dazu auf, ebenfalls solche Grussbotschaften in Videoform zu produzieren.