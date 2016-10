Die 51-Jährige war zu Gast bei einer Live-Veranstaltung in London, zu der Schauspieler und Fans aus Los Angeles, Rom und anderen Städten zugeschaltet wurden.

Das Studio Warner Bros. bringt Mitte November das erste Fantasy-Prequel in die Kinos. Oscar-Preisträger Eddie Redmayne ("The Theory of Everything") spielt die Hauptfigur Newt Scamander. Er ist ein Spezialist für Fabelwesen und in den "Harry Potter"-Büchern der Autor eines Schulbuchs mit dem Titel "Fantastic Beasts And Where To Find Them" (dt. Titel: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"). Katherine Waterston, Colin Farrell und Jon Voight spielen ebenfalls mit.

Die Geschichte ist in New York mehrere Jahrzehnte vor den Harry-Potter-Abenteuern angesiedelt. Als Regisseur ist David Yates an Bord, der bei den vergangenen vier "Harry Potter"-Filmen Regie geführt hatte.