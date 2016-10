Den dritten und vierten Rang belegen die zwei Animationsfilme "Finding Dory (3D)" und "Trolls (3D)". Die Plätze fünf bis zehn gehen an "The Accountant" (10'586), "Bad Moms", "War Dogs", "Alpzyt", "Snowden" und "Miss Peregrine's Home For Peculiar Children (3D) (4677).

In der Westschweiz ist "Bridget Jones's Baby" innert Wochenfrist vom ersten auf den fünften Rang abgerutscht. Hier führt "Ma Vie De Courgette", der fulminant gestartete Animationsfilm des Walliser Regisseurs Claude Barras, das Ranking an. Im Tessin hat sich nichts geändert: "The Secret Life Of Pets (3D)" führt vor "Inferno".