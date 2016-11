Die Dreharbeiten zu der Independent-Komödie "Unicorn Store" seien soeben in Los Angeles angelaufen, berichtete das Branchenblatt "Variety". Larson spielt auch die Hauptrolle. In der Geschichte geht es um eine junge Frau, die bei ihren Eltern lebt. Sie folgt einer geheimnisvollen Einladung, um mehr über das Erwachsenwerden herauszufinden.

Mit Jackson ("The Hateful Eight") drehte Larson zuletzt den King-Kong-Film "Kong: Skull Island", der 2017 in die Kinos kommt.