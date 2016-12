West Los Angeles am Tag vor Thanksgiving: Carlos Leal (47) schwingt gut gelaunt die Glastür ins Hipster-Café auf. Der Vielbeschäftigte freut sich aufs verlängerte Wochenende. In acht Produktionen in den USA und in Europa spielte er im letzten Jahr mit, darunter im TV-Event-Movie-Zweiteiler «Gotthard», einer historischen Kostümdrama-Koproduktion von SRF, ZDF, ORF, RSI und der Zürcher Produktionsfirma Zodiac Pictures: «Der Tunnelbau war der Anfang von vielem für die Schweiz, und dass diese Brücke zwischen den Völkern von Immigranten gebaut wurde, berührt mich als Sohn von Immigranten besonders», so Leal über seinen schauspielerischen Abstecher in die Schweiz. «Daher bin ich stolz, mit dabei zu sein – und für einmal half mir meine Lehre als Tiefbauzeichner bei einer Rollenvorbereitung», fügt er lachend hinzu.

Zu grosse Pläne am Gotthard?

Man schreibt das Jahr 1873: Der ambitiöse Tunnel-Bau führt den deutschen Ingenieur Max (Maxim Mehmet), den italienischen Mineur Tommaso (Pasquale Aleardi) und die Göschener Fuhrwerk-Tochter Anna (Miriam Stein) am Berg zusammen.

Die unterschiedlichen Perspektiven des fiktiven Trios begleiten den Zuschauer durch den achtjährigen, beschwerlichen Bau. Während nämlich der Genfer Bauunternehmer Louis Favre (Carlos Leal) den Investoren im Flachland am Anfang noch vormachen kann, es laufe alles nach Plan, gibt es im Stollen immer mehr Rückschläge und schliesslich auch Tote zu verzeichnen.

«Er hatte eine nahezu unmöglich günstige und kurze Bauzeit offeriert, deshalb bekam er auch den Zuschlag für den Bau», erklärt Carlos Leal, der Favre schon aus den Schulbüchern kannte. «Er war ein Autodidakt, ein etwas verrückter Visionär, der seine letzten Jahre ganz dem Tunnel widmete. Aber mit den Problemen kam das Misstrauen. Die Gotthardbahn-Gesellschaft verklagte ihn sogar.» Es kam zum Streik, aber schliesslich hielten die Arbeiter wohl oder übel zu ihm.

Das unter SRF-Leitung produzierte und von TV-Movie-Routinier Urs Egger inszenierte internationale Grossprojekt «Gotthard» wurde im bündnerischen Valendas, in Andermatt, Luzern, ausserhalb von Prag und in Köln, wo im Studio eine 90 Meter lange Tunnel-Kulisse gebaut wurde, gedreht.

So wie der Gotthard-Tunnel schliesslich zum Symbol einer innovativen Schweiz wurde, ist für Carlos Leal der «Gotthard»-Zweiteiler ein Zeichen für ein Schweizer Fernsehen, das sich etwas zutraut: «Es ist ja immer das Gleiche mit der Schweiz. Wir leiden an einem Minderwertigkeitskomplex, bis wir uns zu etwas Grossartigem überwinden. Kleine Länder wie Dänemark oder Österreich machen tolles Fernsehen. Wieso also wir nicht auch? Wir drehten in verschiedenen Ländern. Die Tunnel-Sets stehen Hollywood-Produktionen in nichts nach. Es brauchte den Mut zum ersten Eisenbahntunnel durch den Gotthard, um 100 Jahre später den Basistunnel zu erdenken. Hoffentlich macht ‹Gotthard› ebenfalls Mut zu mehr Schweizer Produktionen, die eines Tages um die Welt gehen.»

Aus der Schweiz nach Los Angeles

Carlos Leal ist schon mal vorgereist: Vor sechseinhalb Jahren übersiedelte er mit seiner Familie nach Los Angeles und ist da heute mit Abstand der erfolgreichste Schweizer Schauspieler: Der Romand tritt regelmässig in Gast-Starrollen auf, wie in «Covert Affairs», «Devious Maids», «Criminal Minds: Beyond Borders», «Rosewood» und den neuen Network-Serien «Notorious» und «Training Day», der TV-Serien-Adaption des gleichnamigen Krimis, der Denzel Washington seinen zweiten Oscar einbrachte. «Es entwickelt sich in die richtige Richtung», analysiert er seine Fortschritte auf dem harten «Hollywood»-Pflaster.

«Glück ist das eine, Ausdauer das andere. Wenn ich ein Casting habe, gibt es für mich die Tage vorher nichts anderes als die Seiten, die ich vorbereiten muss. Meine Frau, die Schauspiel-Coach ist, hilft mir dabei, ein weiteres Level zu erreichen.»

Seine Ideen und Interpretationen kommen offensichtlich an: Für den TV-Pilot «Dream-Team» über eine Mädchen-Fussball-Mannschaft und ihre illustren Eltern wollte man ihn zuerst gar nicht vorsprechen lassen, weil ein «richtiger Mexikaner» gesucht wurde. Leals Managerin brachte ihn trotzdem ins Casting und die Verantwortlichen waren offenbar so begeistert, dass sie die Rolle auf einen Spanier umschrieben. Aber wie in Hollywood oft der Fall, verzichtete der Sender ABC nach dem gedrehten Pilot-Film auf eine Serien-Produktion.

Zweifel auf der Erfolgslaufbahn

Im Sommer hatte Carlos Leal unter anderem auch deshalb eine Schaffenskrise. «Ich wollte mit der Schauspielerei aufhören», gibt Leal zu, die Augen senkend und den Löffel in seinem «Flat White»-Cappuccino kreisend. «Mein Befinden hing zu sehr vom Erfolg im Job ab und ich wollte deswegen nicht mehr leiden.

Ich dachte, vielleicht wäre es besser, wenn ich einfach etwas Kreatives mit meinen Händen machen würde.» Aber dann kamen wieder neue Herausforderungen und er erinnerte sich auf den Sets, wie viel Freude ihm das Schauspiel bereitet. «Für Künstler ist der Zweifel ein ständiger Begleiter. Und vielleicht ist er es auch, der mich weiter vorantreibt.»

Während der Phase des Unmuts traf er sich mit dem Walliser Roman Wyden, ein ebenfalls in Los Angeles lebender Filmschaffender und Freund. Wyden wollte Leals Stimmung einfangen und schrieb in kürzester Zeit das Drehbuch für den Indie-Film «Quail Lake», der im November im Nirgendwo zwei Stunden ausserhalb von L. A. unter Wydens Regie gedreht wurde.

«Es werden interessante Themen wie Religion, Selbstmord, Krieg der Kulturen aufgeworfen – das Ganze ist sehr aktuell, aber mehr darf ich nicht verraten. Ich glaube, diesen Film kann man durchaus nach Sundance oder Berlin schicken.»

Beruflich frisch motiviert, blickt Carlos Leal ins neue Jahr. Donald Trump als Präsident seiner Wahlheimat schockiert den Bernie-Sanders-Supporter zwar auch: «Aber vielleicht überrascht Trump uns ja alle», gibt er sich jetzt pragmatisch.

Auf jeden Fall bleiben Carlos Leal, seine irisch-belgische Frau Jo Kelly und die beiden Kinder Elvis (9) und Tyger (11 Monate) vorderhand in den USA. «Im Herzen bin ich Europäer und werde auch immer dahin zurückkehren. Aber nun haben wir ein Haus gekauft. Die Kinder hier aufwachsen zu lassen, hat seine Tücken», ist ihm bewusst.

«Wir leben so grün und bio, wie wir können. Wir schicken unseren Sohn auf eine progressive Schule und spielen ihm gute französische Musik vor. Aber wenn er einen Burger will, will er einen Burger. Er wird ein Amerikaner sein. Und ich werde das akzeptieren müssen.»

Gotthard – Teil 1 morgen So, 11. Dez., 20.05 Uhr, SRF 1.

Teil 2 und anschliessend «DOK» am Mo, 12. Dez., 20.05 Uhr, SRF 1.