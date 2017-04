Nur gerade 28 Eintritte trennen die beiden Filme. Für "Die göttliche Ordnung" verkauften die Kinos 12'277 Karten, für "Boss Baby" 12'249. Auf dem dritten Rang platzierte sich "Beauty and the Beast" mit 10'337 Eintritten. In der Westschweiz und im Tessin schaffte es das Musical mit Emma Watson auf Platz 1.

Ein grosses Geschäft machten die Kinos an diesem Schönwetterwochenende nicht. Insgesamt nur gut 92'000 Besucher zählten die Lichtspielhäuser schweizweit. Am letzten Wochenende waren es 155'000.