Die Musicalromanze, die vor wenigen Tagen mit sieben Golden Globes ausgezeichnet wurde, ist bereits der dritte Film, für den die 28-Jährige und der 36-jährige Kanadier gemeinsam vor der Kamera stehen. "Die Zusammenarbeit mit Ryan ist einfach so easy für mich", soll Stone laut "gala.de" geschwärmt haben.

Der Film, in dem sie eine aufstrebende Schauspielerin und er einen Jazzmusiker spielt, kommt am (heutigen) Donnerstag in die Deutschschweizer Kinos.