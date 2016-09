Damit bei rund 180 Entscheidungspunkten nicht eine Unzahl an möglichen Handlungsverläufen entsteht, führen die verzweigten Fäden im ersten Filmdrittel an den wichtigsten Punkten zusammen. «Für uns war von Anfang an klar, dass der Protagonist nicht nach zwei Minuten zum nächsten Flughafen gelenkt werden und einen Flieger in die Karibik nehmen kann», erklärt Planche die beschränkten Handlungsoptionen. «Wir wollten einen Crime-Thriller machen», der Weg sei daher ein stückweit vorgegeben.

Mehrheit mag’s konventionell

Immerhin hält «Late Shift» sieben komplett verschiedene Enden bereit – und es sei spannend zu beobachten, wie die Zusammensetzung des Publikums zu unterschiedlichen Ergebnissen führe. «Je grösser der Anteil betrunkener junger Männer, desto grausamer der Ausgang», fasst Planche die Aufführungen in Cannes, Locarno und Neuchâtel zusammen. Entpuppt sich der interaktive Spielfilm damit als verkapptes soziologisches Experiment? Für eine systematische Auswertung des Entscheidungsverhaltens sei die Technologie nicht bereit, wie der Produzent mitteilt. Grundsätzlich sei eine Weiterentwicklung in diese Richtung aber möglich.

Zumindest das Basler Publikum folgte widerstandslos den Genre-Konventionen und bekam einen stromlinienförmigen Heist-Thriller inklusive romantischem Techtelmechtel und Happy End zu sehen. Nur einmal wurde dem Protagnisten das Küssen verweigert – und der Kinosaal jubilierte ob diesem spontanen Ausbruch an subversiver Energie. Nach dem braven Ende hat sich der eine oder die andere wohl tatsächlich mehr Trunkenheit im Publikum gewünscht.

Das 8. Gässli Film Festival dauert noch bis und mit Sonntag, 4. September.