In der Romandie schoss "Radin!" souverän nach oben. Mit 15'000 Eintritten spielte er dreimal soviel ein wie die zweitplatzierten "The Magnificent Seven". Kein Wunder: Der zwanghaft geizige Geiger "Radin" wird gespielt von Dany Boon, bestens bekannt aus "Bienvenue chez les Ch'tis". In der Deutschschweiz hat "Radin!" trotzdem noch kein Startdatum.