Sie machen unsichtbare Kunst und bleiben dabei selbst auch im Verborgenen. Geräuschemacher – im Englischen Foley Artists – vertonen Geräusche in Filmen auf kreativste Weise nach und schaffen uns so ein Gefühl der Realität. Dieser Kurzfilm (siehe unten) gibt einen seltenen Einblick in die Arbeit dieser Ton-Künstler.