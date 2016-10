In Robert Zemeckis neuestem Film «Allied: Vertraute Fremde» spielt Hollywood-Beau Brad Pitt den Geheimdienstoffizier Max Vatan. Er lernt 1942 in Nordafrika auf einer tödlichen Mission hinter den feindlichen Linien die französische Résistance-Kämpferin Marianne Beausejour (Marion Cotillard) kennen und lieben.

Die zwei fallen regelrecht über einander her. Der neueste Trailer, der vor kurzem online ging (oben), dürfte Salz in die Wunden aller «Brangelina»-Fans streuen. Erst kürzlich hat sich das Promi-Paar getrennt, ab 24. November knutscht Brad – zumindest in den Schweizer Kinos – schon wieder mit einer anderen.

«Wo bleibt mein Kuss?»

Kein Wunder machten bereits Gerüchte die runde, dass Pitts Schauspielpartnerin der Grund für die Trennung gewsen sei. Was Marion Cotillard allerdings bestritt.