Wie Dick und Doof

Gleich zu Beginn des Films trifft Newt auf den nicht-magischen Bäcker Jakob Kowalski (gespielt von Dan Fogler) – der unglücklicherweise einen ähnlich aussehenden Koffer mit sich herumträgt. Eine folgenschwere Verwechslung später treiben Newts entwichene Kreaturen in New York ihr Unwesen. Auf der Jagd nach ihnen geraten Newt und Kowalski in etliche herrlich irrsinnige Situationen. «Die beiden sind ein bisschen wie Dick und Doof», findet Fogler. «In den Rollen steckt sehr viel Slapstick, das war ein grosser Spass.»

Weil neben einem kleptomanischen Schnabeltier auch gefährlichere Kreaturen plötzlich auf freiem Fuss sind, werden im Film zwei Schwestern von der magischen Sicherheitsbehörde auf den Plan gerufen: Tina und Queenie vervollständigen das Hauptquartett des Films. Für Queenie-Darstellerin Alison Sudol ist dabei ein Traum in Erfüllung gegangen. «J. K. Rowling ist meine Heldin. Als sie beim Dreh vorbeikam, war es, als würde ich die Queen treffen.»

Fans werden aufatmen

Die vier Darsteller mögen etwas älter sein als das Trio aus den «Harry Potter»-Filmen und der Grundtenor etwas erwachsener. Trotzdem gelingt dem neuen Film der elegante Spagat zwischen Neu und Altbewährt. Ab der ersten Sekunde, wenn die berühmte Titelmelodie aus

den «Harry Potter»-Filmen erklingt, sorgt die Rückkehr in Rowlings fantastische Zauberwelt für wohlige Nostalgie.

Die Fans werden aufatmen: Weil hinter der Kamera etliche Potter-Veteranen zurückgekehrt sind, fügt sich «Fantastic Beasts and Where to Find Them» nahtlos ins bestehende Kinouniversum ein. Auch der neue Film ist vollgespickt mit liebenswerten Details und verschrobenen Figuren. Rowlings gewaltige Vorstellungskraft sucht immer noch ihresgleichen.

Das ist gewissermassen auch die Crux von «Fantastic Beasts and Where to Find Them». Rowling lässt im Film immer wieder anklingen, dass sich am Horizont etwas Grosses zusammenbraut, das spannender ist, als was wir gerade sehen. Neben allen verheissungsvollen Hinweisen verkommt Newts Abenteuer beinahe zur banalen Nebensache.

Kein Wunder: Rowling will ihr Pulver nicht zu früh verschiessen. «Fantastic Beasts» wird fünf Filme umfassen und soll dereinst in einem epischen Duell zwischen dem bösen Zauberer Gellert Grindelwald (gespielt von Johnny Depp, der hier bereits in einem Kurzauftritt zu sehen ist) und Harry Potters späterem Mentor Professor Dumbledore gipfeln.

«Rowling hat uns eine Ahnung davon vermittelt, was als Nächstes kommt – aber wenn wir etwas verraten, gibt’s Ärger», sagt Eddie Redmayne. Und Tina-Darstellerin Katherine Waterston ergänzt: «Ich finde es nicht schlimm, dass wir in diesem Film erst so wenig über unsere Figuren erfahren. Umso mehr sind wir auf die Fortsetzungen gespannt!» «Fantastic Beasts and Where to Find Them» ist mehr Vorspeise als Hauptgang – macht aber definitiv Lust auf mehr.

Fantastic Beasts and Where to Find Them (UK/USA 2016) 133 Min. Regie: David Yates. Ab morgen im Kino.