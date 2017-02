"The Lego Batman Movie" spielte an seinem Eröffnungswochenende rund 55,6 Millionen Dollar ein und landete damit auf dem ersten Platz der Kinocharts, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete. Der Computeranimationsfilm, der in der vergangenen Woche auch in der Deutschschweiz startete, ist die Fortsetzung des ersten Lego-Erfolgsfilms von 2014.

"Fifty Shades of Grey" konnte sich mit rund 46,8 Millionen Dollar nur auf dem zweiten Rang platzieren. Das Erotik-Drama ist ebenfalls schon in den Deutschschweizer Kinos zu sehen. Platz drei belegte der neue Actionfilm von Keanu Reeves, "John Wick: Kapitel 2", mit rund 30 Millionen Dollar.