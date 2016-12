85 Länder hatten einen Film in der Kategorie Fremdsprachiger Kinofilm eingegeben, wie Swissfilms am Freitag mitteilte. In der Kategorie bester langer Animationsfilm, in der "Ma vie de Courgette" (My Life as a Zucchini) ebenfalls kandidiert, wurden 27 Filme für eine Nomination eingereicht. Es ist das erste Mal, dass ein Schweizer Animationsfilm im Oscar-Rennen dabei ist.

Wie schon früher bekannt gegeben wurde, stehen zudem gleich zwei Schweizer Kurzfilme auf der Shortlist der zehn "Live Action Short Films": "Bon Voyage" von Marc Raymond Wilkins und "La femme et le TGV" von Timo von Gunten. Der Film "I Am Not Your Negro" von Raoul Peck, koproduziert von Close Up Films in Genf, ist einer von 15 Filmen auf der Shortlist der "Documentary Features".