Am meisten Karten wurden für die Comicverfilmung "Suicide Squad" abgesetzt. 1400 in der Westschweiz (Platz 8) und 220 im Tessin (Platz 5). In der Deutschschweiz reichten die 6900 verkauften Karten für Platz 2.

Die 3D-Produktion "Ben-Hur" hat in der Westschweiz die Spitze übernommen, während im Tessin "Me Before You" mit Emilia Clark am meisten Zuschauer, nämlich 660, in die Kinos zog.