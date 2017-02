Harris, die in den zwei jüngsten James-Bond-Filmen Miss Moneypenny mimte, ist für den Oscar als beste Nebendarstellerin in "Moonlight" nominiert. In dem insgesamt in acht Kategorien ins Rennen gehenden Drama spielt Harris die drogensüchtige Mutter eines jungen, homosexuellen Afroamerikaners. Die Oscar-Goldjungen werden am Sonntag in Los Angeles verliehen.